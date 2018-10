Michele Usuelli +Europa. La "bomba demografica" in Africa è già scoppiata.

Aiutiamoli a casa loro? Parliamo in questo articolo della bomba demografica e delle politiche contraccettive nei Paesi a limitate risorse, tema che sarà sviluppato all'Università degli Studi di Milano il 5 Ottobre 2018 (ore 16.45) da Michele Usuelli, medico pediatra, consigliere regionale della Lombardia per +Europa (lista Bonino). La giornata vedrà numerosi interventi di rilievo e l'attiva presenza dell'Associazione Luca Coscioni.

THE POPULATION BOMB

Michele Usuelli

Nel 1968 usciva nelle librerie "The population bomb" di Paul R. Ehrlich, professore della Standford University, che prospettava una crescita esplosiva della popolazione inversamente proporzionale alla biodisponibilità delle risorse naturali.

Profezia che si è prontamente avverata quando il 19 agosto 2018 è stato raggiunto l’earth overshoot day, il giorno in cui il fabbisogno umano delle risorse ha ecceduto la capacità rigenerativa del pianeta.

A trainare la crescita della popolazione è soprattutto il continente africano che in meno di 100 anni vedrà quadruplicare la sua popolazione per passare dagli attuali 1 ai 4,2 miliardi. Al contrario, in Europa e altri Paesi del primo mondo si assisterà a una lenta decrescita della popolazione.

Ma è proprio guardando all’Africa sub sahariana che si rintracciano le best practice governative per un “rientro dolce”. La bomba demografica, sempre più correlata al climate change, è una delle principali cause di spostamenti migratori da territori piagati dalle catastrofi naturali e dalle tensioni geopolitiche, che spesso sfociano nel conflitto bellico.

LA CONFERENZA

Obiettivo della conferenza è mostrare come gli investimenti per la pianificazione familiare contribuiscano a tutelare i diritti umani, a ridurre la mortalità materno-neonatale e nel lungo termine a preservare le risorse naturali del nostro pianeta.

Gli interventi toccheranno argomenti fondamentali, come il diritto alla gravidanza desiderata, il family planning, la fertilità, le politiche contraccettive, ecc.

Università degli Studi di Milano

5 Ottobre 2018 - ore 16.45

Aula 201 - Via Festa del Perdono 7 - MM Gialla Missori

IL CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

LE LIBERTA’ IN PERSONA

XV Congresso dell’Associazione Luca Coscioni - Università degli Studi di Milano – La Statale 5, 6 e 7 ottobre Via Festa del Perdono 7

Ricerca, genoma, stupefacenti, staminali, biotecnologie, aborto, disabilità, intelligenza artificiale, eutanasia, laicità.

La libertà è indispensabile alla vita. Nell’era delle paure, persino la libertà è presentata come un pericolo dal quale difendersi.Le proibizioni contro la ricerca scientifica e la libera scelta sul nostro corpo tolgono salute e speranza, rafforzando l’arbitrio del potere. L’Associazione Luca Coscioni è lo strumento per chi ha fiducia in una libertà, che è responsabilità e conoscenza, vissuta e condivisa per migliorare la qualità della vita e della democrazia. Sarà il Congresso del movimento per le libertà civili, per l’alternativa alla politica della paura. Sarà l’occasione per ascoltare la voce dei ricercatori, delle persone malate e con disabilità e di tutti gli altri cittadini che si vogliono unire per conquistare nuove riforme laiche, dal corpo dei malati al cuore della politica. Sarà il Congresso di chi vorrà incarnare le “libertà in persona”, per vivere liberi, fino alla fine.

