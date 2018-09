Milano. Apre la “Barbieria Santa Marta” in pieno centro: eleganza e tradizione

E’ sempre più affermata anche a Milano l’esigenza per l’uomo di avere la barba curata, i capelli lunghi o corti al punto giusto, e un’impalpabile aura di profumo raffinato.

Per questo una nuova “bottega artigiana” in pieno centro città, caratterizzata da un mix di tradizione e modernità, cui rivolgersi con fiducia e nella quale chiedere ai giovani stilisti presenti un consiglio e un taglio personale, non potrà che riscuotere il giusto successo in un pubblico di italiani e stranieri dai gusti precisi e raffinati.

BARBIERIA

Anche la riscoperta del termine “Barbieria” nell’insegna indica che non ci troviamo di fronte a un semplice barbiere, bensì al recupero di un’antica tradizione tipicamente maschile cara ai gentlemen di ogni latitudine: un momento dedicato a se stessi e agli amici, in un ambiente accogliente, dove potersi rilassare e, perché no, pensare a migliorare il proprio aspetto.

Questa è proprio l’atmosfera che riesce a creare la “Barbieria di Santa Marta”. Risuonano le note di Chattanooga Choo Choo, un po’ di swing, poi le note del jazz, un ritmo elegante, colori smorzati, design originale degli anni Quaranta e Cinquanta, tonalità tra l’ottanio e il blu mare, profumi e sentore di pulito, un divano di velluto, barba, capelli e relax. Un fornito angolo bar per soddisfare anche il palato degli amici e brindare al futuro dell'iniziativa.

Bellissima serata inaugurale venerdì scorso. Molti i giovani, ma non mancava anche qualche persona più agée attenta ai dettami della moda e alla cura del proprio aspetto.

ONLY FOR MEN



Si presenta così questo nuovo posto “only for men” nel cuore del centro storico di Milano,

tra quelle piccole e preziose strade note come le “Cinque Vie”, un incrocio di storia e curiosità.

esattamente in via Santa Marta al numero 5.

Una famiglia ci ha pensato, si è dedicata, ha curato il progetto e gli interni, in collaborazione con l’interior designer Luciano Botta. Da settembre 2018, due giovani barbieri siciliani attendono i clienti per affinare tagli, sistemare baffi, accorciare barbe, per trattamenti e cure e perché il tempo da dedicare a se stessi sia un buon tempo.



Uno spazio ispirato alla grande tradizione delle barbierie italiane, ma che vuole vivere in chiave contemporanea, attenti alle tendenze e al piacere: con eleganza, cura, professionalità e un sorriso, sempre un po’ al ritmo di swing.

Barbieria Santa Marta

Via Santa Marta, 5

20123 Milano

tel. 02 4971 8520