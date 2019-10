Milano. Eleganza e musica sono di casa al The Singer Music Restaurant

THE SINGER MUSIC RESTAURANT

Dove l’eleganza è di casa e il dinner show è caratterizzato dalla musica e dalle performance live tipiche dei locali più belli del mondo. L’ispirazione è quella degli show sensazionali di Ibiza, per la valorizzazione della musica e dell’arte in un perfetto e sapiente mix, nel quale il sapore è quello del food di qualità e delle eccellenze dei territori.

La cucina è sempre aperta in pieno stile Newyorkese e il genere musicale di sottofondo riporta il pubblico alle atmosfere tipiche del Bagatelle di Saint Tropez. Al The Singer il palco è la vetrina grazie alla quale tutti gli artisti hanno la possibilità di mostrarsi ed esibirsi.

CULTURA E QUALITA'

ARTE-DESIGN, CULTURA DELLO SPETTACOLO E VALORIZZAZIONE DEL FOOD DI QUALITA’, queste alcune caratteristiche di The Singer Music Restaurant. Nella zona lounge in puro stile Old England si potranno sorseggiare signature cocktails, la central area e il privè con 250 posti a sedere permetteranno di godersi gli spettacoli dal vivo. Non manca una special wine area, dove degustare le migliori etichette provenienti dalle case vitivinicole di tutta Italia.

Nelle food islands, isole gastronomiche, gli ospiti si servono liberamente. Dalle 22 in poi inizia lo spettacolo con show di performers internazionali e nazionali. La magia dei dinner show, il coinvolgimento che sa creare The Singer non potranno che conquistarvi!

A seguire dj set, dal termine della cena in poi, accompagnano gli ospiti sino a tarda notte coinvolgendo con la loro energia il pubblico e i followers.

Il Mercoledì, The Singer Presenta The New Star of Dance Music, primo format tv direttamente live, con apericena dalle 20,00 alle 21,30 registrazione della puntata, alle 23,30 dj set.

SOUL BRUNCH

Con The Singer in città è arrivato il Milano Soul Brunch della domenica, la nuova offerta firmata The Singer Music Restaurant che vi regalerà weekend indimenticabili!

Domenica 13 ottobre si è inaugurato ufficialmente questo nuovo modo di vivere il brunch: cibo gourmet, ottimi drink e artisti internazionali, che vi accompagnano fino al tardo pomeriggio, con aperitivo, cena e divertimento sino alle 24,00. Dalle 12,00 servizio baby sitting per tutti coloro che vogliono trascorrere ore di relax lasciando i loro bambini a giocare con esperte educatrici.

“Entusiasmo” e “divertimento” saranno le parole chiave di questa nuova proposta dedicata a tutti coloro che vogliono passare una domenica diversa con gli amici, tra djset e After brunch party!

€ 30,00 a persona: buffet, 1 cocktail di benvenuto, acqua e succhi a volontà.

THE SINGER MUSIC RESTAURANT

Via Giovanni Battista Pirelli, 1-TEL.02/66703885