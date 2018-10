Milano il 9 ottobre: il GREEN RETAIL FORUM. La sostenibilità nel largo consumo

Il 9 ottobre torna il GREEN RETAIL FORUM per fare il punto sull'evoluzione verso la sostenibilità nel mondo del largo consumo. Un appuntamento unico per i professionisti del settore in un contesto indipendente, libero ed informato, in un momento di grandi cambiamenti pro o contro le tematiche ambientali e sociali, su cui non ci si può sottrarre dal prendere una posizione.

Grazie ai nostri partner, ai soci che hanno collaborato al progetto e ai sostenitori, l'agenda è ricca e raccomandiamo che venga seguita per l'intera giornata: al mattino seguendo le più aggiornate evidenze di ricerca disponibili e i dibattiti sulle macrocategorie merceologiche in cui porre le domande ai protagonisti testimoni delle loro esperienze/progetti, e al pomeriggio partecipando ai gruppi di lavoro per recepire le migliori pratiche presentabili e condividere le linee guida più virtuose.

Milano, 9 ottobre 2018 - Fondazione Filarete - V.le Ortles 22/4

IL PROGRAMMA

MATTINO



h. 9.00 – 9.15 INTRODUZIONE E SALUTI

Emanuele Plata, PLEF

Luca Solari, Fondazione Filarete

SCENARIO

9.15 – 9.30 #Osservatorio

EVOLUZIONE VERSO LA SOSTENIBILITA’ NEL LARGO CONSUMO (Analisi dati DM)

Emanuele Plata – PLEF

9.30 – 9.45 #Ricerca

LA SOSTENIBILITA’ NEL RETAIL SECONDO L’INDUSTRIA DI MARCA

Laura Cantoni – Astarea Ricerche

PERSONE

9.45 – 10.15 #Focus

LE ASPETTATIVE DEI CITTADINI (Barometro 2018)

Alessandro Capelli – Altavia Italia

LE ASPETTATIVE DEGLI SHOPPER DELLE INSEGNE SUI PRODOTTI MDD

Paolo Palomba – IPLC, International Private Label Consult

PRODOTTI

h. 10.15 – 11.15 #Alimentari&Bevande

Flash dal mondo | Fabrizio Valente – Kiki Lab

CHE COSA CONTA PER LA SOSTENIBILITA’ NELL’ASSORTIMENTO FOOD?

Mirko Veratti, Tetra Pak

Giuseppe Cerbone, Ferrarelle

Bernard Dika, Naturium

Alfio Fontana, Carrefour Italia

Stefano Ghetti, IPLC – International Private Label Consult

Modera: Armando Brescia – Edizioni DM

PRODOTTI

h. 11.15 – 12.15 #Cura Persona&Cura Casa

Flash dal mondo | Fabrizio Valente – Kiki Lab

CHE COSA CONTA PER LA SOSTENIBILITA’ NELL’ASSORTIMENTO DI CURA CASA E PERSONA?

Paola Fuochi, CRAI Secom

Paola Gilardi, L’Oreal- Garnier

Vincenzo Linarello, GOEL Bio Cosmethical

Stefania Motta, SICC

Paolo Paronzini, UNES

Modera: Stefania LoRusso – Edizioni DM

h. 12.15 – 13.15 #NonFood

Flash dal mondo | Fabrizio Valente – Kiki Lab

CHE COSA CONTA PER LA SOSTENIBILITA’ NELL’ASSORTIMENTO NON FOOD?

Carlo Bertolino, CUKI

Alessia Bonifazi, LIDL

Clara Simonetti, Goldmann&Partners

Modera: Armando Brescia – Edizioni DM

13.15 – 14.30 Lunch Break

*In attesa di conferma

POMERIGGIO

Tavole rotonde in contemporanea su 3 temi specifici: Filiera; Rendicontazione; Comunicazione.

h. 14.30 – 16.00 #1 _Filiera

IL MODELLO “DALLA CULLA ALLA CULLA”

Presentazione e dibattito con:

Monica Pasquarelli, Coripet

Giovanni Panzeri, Carrefour

Francesca Repossi, Végé

Angelo Santi Spina, Proserpina BS – A&S

Donato Toppeta, Proserpina BS – A&S

h. 14.30 – 16.00 #2_RENDICONTAZIONE

DAL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ ALLA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA

Presentazione e dibattito con:

Dalila De Rosa, LUMSA

Andrea Gasperini, AIAF

Luca Pereno, Leroy Merlin

Lorenzo Semplici, LUMSA

Gaia Sinnona, Federdistribuzione

h. 14.30 – 16.00 #3_Comunicazione

COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’

Presentazione e dibattito con:

Susanna Bellandi, Sofidel

Lorenzo Nannariello, Tetra Pak

Luca Raffaele, NeXt

Stefania Savona, Leroy Merlin

h. 16.15 -16.45 Conclusioni Collettive

h.16.45– 17.15 Visita guidata alle imprese incubate dell’ Hub di Fondazione Filarete

Richiesta di registrazione al desk di reception