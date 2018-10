Milano. Il ricordo delle guerre e la pietà per gli scomparsi

La fine di ottobre e l’inizio di novembre rappresentano un periodo particolarmente sentito in vari quartieri della città di Milano, sia per il ricordo dei piccoli martiri, nel caso di Gorla, sia per i caduti in tutte le guerre e sotto i pesanti bombardamenti del 1943: quest’anno ricorre il Centenario della fine della Grande Guerra e a Precotto si inaugurerà la nuova collocazione del Monumento.

LE INIZIATIVE A PRECOTTO

Vari enti, associazioni, scuole, propongono molte iniziative, tutte molto interessanti:

20 ottobre: Il ricordo dei Piccoli Martiri a Gorla. Altra iniziativa alla Coop di via Palmanova

22 ottobre: Il bombardamento di Gorla e Precotto sarà ricordato al Comando Aeronautica, da parte del Rotary Club Milano Precotto San Michele

24 ottobre: all’Istituto Maxwell partono una serie di iniziative a ricordo della Grande Guerra

5 novembre: Inaugurazione alla Maddalena della nuova collocazione del Monumento Caduti di Gorla-Precotto

8 novembre: All’Hotel Girasole proiezione del filmato sul bombardamento di Gorla e Precotto

25 novembre: Al Teatro Villa grande spettacolo – con 3 compagnie, cori, bande – a conclusione del Centenario della Grande Guerra