Milano Vapore. Crisi economica e PMI. Emergenze, sfide e possibili soluzioni

Il 1 dicembre 2019 ore 16 , si terrà nella sede di "Milano Vapore" il dibattito: "Crisi economica e PMI (Piccole e medie Imprese). Emergenze, Sfide e possibili soluzioni"

Relatori saranno:

Onorevole avvocato Maria Stella Gelmini Presidente Onorario Milano Vapore

Presidente Onorario Milano Vapore Avvocato Nino La Lumia Consigliere Ordine Avvocati di Milano

Consigliere Ordine Avvocati di Milano Avvocato Mario Umberto Morini esperto di crisi dell’impresa e corporate governance

esperto di crisi dell’impresa e corporate governance Avvocato Susanna Marangoni ed avvocato Alessandro Bastubbe Risoluzione legale delle crisi da sovra-indebitamento

ed avvocato Risoluzione legale delle crisi da sovra-indebitamento Dottoressa Federica Dossena Consulente Banca Euromobiliare

Introduce e modera avvocato Giampaolo Berni Ferretti Presidente Milano Vapore

L’evento sarà trasmesso sul canale TV nazionale “CanaleItalia” e su vari circuiti regionali, nel quadro della nuova trasmissione tv condotta da Elena Presti.

Schema degli interventi

Federica Dossena (Banca Euromobiliare) EDUCAZIONE FINANZIARIA. - Importanza sociale dell’alfabetizzazione finanziaria. (vedi libro di Paolo Basilico- Uomini e soldi)

- Italia 68 posto su 143 al mondo sul tema educazione finanziaria: confronto tra il nostro Paese e il resto dell’UE.

- Educazione finanziaria analizzata sotto due profili:

1) nozioni basiche di finanza per approcciare il mondo finanziario di oggi, drasticamente differente dal passato e l’imprescindibile binomio rischio-rendimento, esempi di casi pratici;

2) educazione finanziaria intesa come ‘finanza comportamentale’: cenni alla ricerca di Matteo Motterlini (investire nelle emozioni, perché conoscere il cervello fa bene al portafoglio, edito da Schroders).

Avvocato Nino La Lumia Relazionerà, in particolare, sul rapporto (spesso complicato) tra Imprese e Banche, sotto il profilo dell'accesso al credito, nonché sul ruolo dei professionisti nel nuovo assetto della crisi di impresa.

Avvocato Susanna Marangoni ed avvocato Alessandro Bastubbe Risoluzione legale delle crisi da sovra-indebitamento: la disciplina introdotta dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3: a chi si rivolge e profili di operatività. Casi concreti affrontati.

Avvocato Mario Umberto Morini Secondo il grande filosofo moravo Comenius che è il padre della moderna pedagogia, nel suo sistema educativo i bambini dovrebbero imparare a un livello graduale in base a ciò che possono comprendere e ricordare. Partendo da questo insegnamento, l'istruzione “finanziaria” dovrebbe essere insegnata nella lingua primaria ai giovani con corsi specifici e adatti a informare e a formare con criteri obbiettivi. Gran parte dei disastri finanziari (piccoli L. n. 3/2012 o fallimenti) degli adulti deriva da questa mancanza e da un preciso deficit cognitivo, culturale e soprattutto educativo. Perché in Italia è più difficile conseguire la licenza di guida di autoveicolo (patente B) che amministrare una società da € 100M di fatturato/anno? Occorre limare queste gravi contraddizioni con provvedimenti specifici ed organici multidisciplinari dalla giovane età fino a quella tarda, misurando gli insegnamenti sulle esigenze specifiche degli utenti del mercato finanziario. I rischi? Quello di finire come Pinocchio, che piante gli zecchini d’oro nel Campo dei Miracoli!

Milano Vapore

Milano Vapore si propone in particolare di promuovere la città di Milano quale sede di attività e luogo d’incontro anche internazionale, per scambi tra le diverse culture ed esperienze nei campi del Tempo Libero, del Design e di tutto ciò che è avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo. Vuole cogliere ed amplificare i segnali deboli di eccellenza e sistematizzare tutto ciò che quotidianamente freme, si agita, lotta ed agisce per costruire il futuro.

Milano Vapore non si chiama così per caso. Fabbrica del Vapore è lo spazio cittadino di pregio che la ospita. Non solo. Fu proprio Giampaolo Berni Ferretti, fondatore e presidente dell'associazione, ad intuire le potenzialità ed elaborare il primo progetto di recupero dell'area ex industriale da sottoporre all'assessore Sergio Scalpelli e al Comune di Milano. Queste idee hanno poi preso corpo, con significative e positive ricadute per il territorio, in particolar modo per i giovani. La documentazione sul progetto Fabbrica del Vapore è consultabile online.