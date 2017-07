Motonautica a energia solare ed elettrica a Montecarlo

Energia pulita: costruire lo spirito dei primi incontri internazionali di motonautica introducendo il concetto di alimentazione a batterie elettriche e pannelli solari al Monaco Solar & Electric Boat Challenge. Organizzato in collaborazione con l'UIM (Union Internationale Motonautique) e la Fondazione Prince Albert II di Monaco, è l'unica competizione per riunire nella stessa area di gara, sul mare aperto, barche a energia solare e, per la prima volta quest'anno, le imbarcazioni le cui batterie possono essere ricaricate da diverse fonti di energia elettrica da giovedì 13 a sabato 15 luglio. La riunione è un'occasione per gli studenti di ingegneria per presentare liberamente le loro creazioni e per progettare e costruire barche a motore solare o elettrico. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza nel pubblico di tutti i vantaggi potenziali che questi nuovi tipi di motore possono offrire nella lotta contro il riscaldamento globale.

IL RUOLO DELLO YACHT CLUB MONACO

"Lo Yacht Club de Monaco intende svolgere un ruolo chiave in questi progressi tecnici. È vitale sostenere questa nuova generazione di ingegneri. Questi studenti stanno reinventando la nautica, stanno creando il loro futuro costruendo un domani pulito. Come possiamo non sostenerli?" dichiara il segretario generale YCM, Bernard d'Alessandri.

ACCESSO LIBERO PER IL PUBBLICO AI PADDOCK

Lo Yacht Club Monaco ha creato sulle banchine del porto un villaggio dove i partecipanti e il pubblico possono mescolarsi liberamente, senza alcun costo di ingresso. Questa è una grande opportunità per avvicinarsi ai concorrenti e fruire di tutti i tipi di attività correlate, tra cui gustare le specialità gastronomiche preparate in grandi forni ad energia solare.

PROGETTARE LE IMBARCAZIONI DI DOMANI

La Federazione Internazionale di Powerboating (UIM) sta organizzando un Workshop Internazionale di Motorsport e Ambiente per discutere di applicazioni concrete per l'energia solare nel mondo dello yachting. Le discussioni saranno incentrate sugli impatti fondamentali e sulla via da seguire per motori sportivi sempre più ecocompatibili, e vorrebbero stimolare la creazione di una piattaforma professionale per migliorare la comunicazione tra le federazioni sportive internazionali e le parti interessate.