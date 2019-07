Nasce DreamonflyTV, la web Tv per imprenditori e Pmi

Nasce DreamonflyTV, la web Tv di Feditalimprese Piemonte

Un canale nazionale dedicato alle PMI, vicino agli imprenditori e con la loro interazione diretta. È questa DreamonflyTV, la nuova web Tv on demand tematica per aziende e imprese lanciata da Feditalimprese Piemonte. "Una TV nuova, verticale per il mondo B2B, web, on demand con lo scopo di unire le imprese di tutto il mondo. Di creare una rete unica di storytelling, di condivisione e di presentazione delle stesse. Un luogo dove incontrarsi, video-presentarsi, inserire le proprie richieste, condividere progetti, referenze ed esperienze, sviluppare format insieme, confrontarsi” spiega il Segretario Regionale di Feditalimprese Piemonte Francesco D’Alessandro.

DreamonflyTV

DreamonflyTV infatti avrà tra i suoi protagonisti proprio gli Imprenditori e le loro storie con l’obiettivo di conoscersi, presentarsi e creare ponti commerciali e reti di imprese. “L'idea è quella di conoscersi prima; di sviluppare un format insieme, referenziarsi e poi eventualmente diventare nuovi partner, nuovi clienti e nuovi fornitori - continua Francesco D’Alessandro - Ma penso anche a tutti quei capitoli di associazioni locali per il marketing referenziale: anche loro possono unirsi e grazie a DreamOnFlyTV possono andare oltre l'ambito locale ed offrire ulteriori servizi web ai loro associati. Il palinsesto è eccezionale con tantissime rubriche tematiche e non a firma di giornalisti d'autore".

Le tematiche

Tra le varie tematiche affrontate da DreamonflyTV ci sono Fisco, Finanza, questioni Legali, Marketing, Welfare, Assicurazioni, Sanità, Efficientamento energetico e Saving dei Costi, Leadership, Coaching, Marketing e Comunicazione, Matching fra imprese, Storytelling, Cultura ed Eventi d’impresa, ma anche sport, spettacolo e cultura generale con format ad hoc.

Feditalimprese Piemonte

E' un'associazione di imprese e professionisti accreditata al Mise nata con l'obiettivo di difendere gli interessi delle imprese in ogni campo e di stabilire, attraverso una serie di iniziative concrete, un circuito virtuoso che possa favorirle reciprocamente.

Creare un collegamento diretto, oltre che fra le imprese e i clienti, anche con le istituzioni.

Dare ascolto e spazio alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese e avanzare proposte nuove e serie.



Feditalimprese conosce molto bene la realtà del territorio e le problematiche a cui le imprese vanno incontro e aiuta ad affrontare e risolvere tutti i giorni i problemi.

Feditalimprese crea business tra i suoi associati, che versano una quota annuale di 100 euro, attraverso canali di pubblicità, eventi gratuiti, circuiti di conoscenze. Gli associati hanno anche a disposizione una serie di servizi che assicurano assistenza all’impresa 360° in diversi settori (sicurezza, marketing, assicurazione, fisco, pubblicità, …).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

AGM Service – ufficio stampa Feditalimprese 011 2170360 – info@agmservice.it Giulia Zanotti – 349 6478508

Feditalimprese Lombardia

Una notizia in anteprima: a partire da settembre - ottobre 2019 Paolo Brambilla, presidente dell'associazione Trendiest, offrirà il suo contributo di esperienza professionale per la creazione di una sede di Feditalimprese a Milano.

Logicamente la nuova realtà prenderà il nome di Feditalimprese Lombardia non appena il processo di qualificazione del nuovo organismo milanese verrà approvato dalla sede centrale.

Si prospettano fin da ora importanti iniziative in collegamento con la sede piemontese, con l'intento di ottimizzare i contatti già ben sviluppati dalla realtà torinese presieduta da Francesco D'Alessandro.