PFEXPO Milano. Come cambierà il mondo della consulenza finanziaria con MiFID 2

Si apre una nuova era per il mondo della consulenza finanziaria . Con la MiFID II cambiano infatti le regole del gioco e il ruolo dei vari protagonisti. Nel contempo l’innovazione tecnologica non arresta il suo inarrestabile processo di sviluppo, mutando i canoni della vita quotidiana e ancora di più i paradigmi della consulenza, con effetti che coinvolgono, in primis, il consulente stesso, che deve necessariamente rivedere i canoni tradizionali della propria professione per interpretare al meglio il proprio ruolo.

LA NUOVA EDIZIONE DEL PFEXPO

Questi i punti centrali della nuova edizione del PFEXPO in cui, attraverso 18 percorsi, verrà data grande enfasi a temi centrali della consulenza finanziaria, tra cui gli aspetti di gestione della relazione con il cliente, la costruzione del portafoglio, gli impatti della normativa, il ruolo della tecnologia e tanto altro.

Nuovi portafogli di investimento vs possibili modelli distributivi

Leadership vs Change Management

Consulenza patrimoniale vs Scenari di investimento

Psicologia Economica vs Storytelling della professione

Tecnologia vs Educazione Finanziaria Mercoledì 24 GENNAIO 2018 Orario: 9.30 - 18.30 Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61 – MILANO



COME CAMBIA IL MONDO DELLA CONSULENZA Al PFEXPO di Milano si potrà esplorare in prima persona come cambierà il mondo della consulenza post MiFID II e trovare tutti i contenuti utili ad accrescere ancora di più le competenze tecniche e relazionali, attraverso corsi di formazione mirati, tavole rotonde e interventi di importanti rappresentati del mondo finanziario al fine di offrire un evento formativo ricco di contenuti di valore e utili per la professione dei consulente finanziario. Nella pagina “Tematiche” si può pianificare un percorso personalizzato. In fase di registrazione verrà chiesto di indicare i corsi che si preferisce seguire durante la giornata.

