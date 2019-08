Porto Cervo. Al Just Cavalli il party ufficiale di Ginarte "The Spirit of Art"

Questa sera al Just Cavalli di Porto Cervo verrà organizzato il party ufficiale di Ginarte, The Spirit of Art, tra la musica live di Raffaello durante la cena e atmosfera glamour. Il ristorante proporrà una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane in un connubio di lusso e modernità.

Gli arredi del Just Cavalli Porto Cervo arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

GINARTE

Ginarte è stato presente alla Sesta Edizione del Gin Day, a Milano nel 2018, in via Giacomo Watt 15, l’evento più rappresentativo della category in Italia, con uno stand dedicato e presenziato da Filippo Sisti, uno dei mixologist più conosciuti a Milano e in Italia, già bartender di “Carlo e Camilla in Segheria”, oggi titolare del suo TALEA sui Navigli, definito cocktail bar di cucina liquida perchè riduce il gap tra bancone e cucina e che da settembre proporrà Ginarte nelle sue creazioni dell’innovativa cocktail list.

Ginarte, già presentato in anteprima al Just Cavalli di Milano in occasione della Design Week 2018,come da Modulnova a Milano, o alla Firenze Cocktail Week 2019, è distribuito in Italia e in molti mercati Europei, accolto con entusiasmo dai bartender dei locali più prestigiosi e di tendenza.

L’anima artistica risiede nel cuore stesso del distillato di questo gin. Insieme alle bacche di ginepro raccolte nell’appennino Toscano, Ginarte, partner al BlueNote, in occasione della World Jazz Day 2019, grazie alla collaborazione di Nick The Nightfly, è infatti prodotto con botanicals che con l‘arte hanno un legame particolare.

GLI AROMI

Elementi come la nepitella, lo zafferanone, la reseda odorata, il cardamo, il guado di Montefeltro o lo scotano, erano infatti usati per la creazione di pigmenti colorati dai più importanti pittori del Rinascimento. In aggiunta, erbe come angelica, lavanda, ibisco, fiori di sambuco, germogli di pino, pino mugo e aghi di abete, consentono di realizzare un gin pulito e complesso, raffinato, dal sapore e dagli aromi unici.

L'ETICHETTA

L’etichetta laterale della bottiglia viene di volta in volta personalizzata da vari artisti che così possono liberare la loro creatività e interpretare un tema di particolare interesse. Saranno coinvolti pittori, fotografi, street artist, tatuatori e designer in modo che ogni diversa bottiglia di Ginarte diventi espressione di linguaggi universali in grado di manifestare sensazioni, emozioni e suggestioni. Il primo artista incaricato di personalizzare l’etichetta di GINARTE è il pittore olandese Lou Thissen, che ha creato per Ginarte tre dipinti in onore del grande maestro toscano Pontormo.

Ginarte si prepara al prossimo Gin Day milanese in via Watt e Lunedì 9 settembre, a partire dalle 16, sarà anche presente da Gino 12 -primo gin bar milanese e punto di riferimento per tutti gli amanti del gin di qualità- per l’evento MadeinItaly, La celebrazione del Gin Italiano, giunto alla Seconda edizione, che vedrà presenti 25 produttori, oltre 40 gintonic da assaggiare, celebrazione dei 100 anni del Negroni, con tre twists by Gino 12, Seminari e Masterclass, nel pomeriggio, un main sponsor, tre media partner e due trade partner, tutto per il solo e unico evento dedicato al gin nazionale.

“Tantissimi i brand presenti”-dice Fausto Gregori di AVMilano-“come Ginarte, sinonimo di Spirit Of Art,dedicato all’arte in ogni sua forma ed espressione e a chi riesce a coglierne l’essenza in tutti gli aspetti della vita”. In occasione dell’evento del 9 Settembre Ginarte presenterà da Gino12, un’opera della pittrice Roberta Moscheo, un ritratto di volto femminile, una donna vissuta ma grintosa, nel quale fondamentale è l’uso del colore.

ROBERTA MOSCHEO

Dopo aver acquisito grande esperienza nel mondo dell’arte come make up artist e bodypainter, posizionandosi tra le prime in competizioni mondiali, Roberta si iscrive all’Accademia di Brera di Milano dove ad ottobre 2018 è premiata per la sua abilità artistica e per la capacità di veicolare un messaggio allo spettatore attraverso la sua arte. La Cariplo Factory le acquista tre lavori e da lì le si apre il mondo sull’arte delle gallerie. I suoi quadri sono realizzati attraverso la tecnica della tela libera, per cui la tela dapprima arrotolata è appesa lungo una parete, è dipinta e successivamente fissata su di un’intelaiatura. La pittura usata è mista: acrilico a cui è mischiato l’olio per i dettagli. Il soggetto ha sguardi incisivi.

www.ginarte.it