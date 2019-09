Prof. Valter Longo. Dalla dieta mediterranea alla "Mima Digiuno"

La DIETA MIMA DIGIUNO del Prof. VALTER LONGO, insignito dal TIMES tra i 50 scienziati più influenti al mondo, verrà presentata in un convegno intitolato “Longevità in buona salute. Dalla dieta mediterranea alla Mima Digiuno: opportunità preventive e terapeutiche” a Roma in ottobre. È la nuova tendenza, gettonatissima anche tra i vip internazionali.

DIETA MIMA DIGIUNO

Dieta Mima Digiuno è un protocollo alimentare ipocalorico, interamente vegetale, della durata di 5 giorni. Il programma dietetico è basato sulle ricerche scientifiche condotte presso il Longevity Institute e la School of Medicine della University of Southern California, uno dei centri principali per la Ricerca sull’invecchiamento e la Longevità.

I ricercatori hanno scoperto e testato gli effetti positivi non solo a livello cellulare ma anche sulla gestione del peso corporeo. Proprio grazie alla sua composizione ipocalorica, la DIETA MIMA DIGIUNO sfrutta l’abilità dell’organismo di entrare in uno stato di protezione cellulare, di contrastare i tessuti danneggiati e attuare un self-repair. I risultati mostrano che questo processo può dare luogo a importanti effetti benefici sull’organismo.

66 COMPONENTI DIVERSE

Prof. Valter Longo

Il protocollo contiene 66 componenti diverse, tutte vegetali con barrette, zuppe, bevande, infusi, tisane, snacks ed integratori, tutti realizzati e finalizzati a massimizzare gli effetti protettivi correlati al digiuno, pur fornendo macro e micronutrienti (principi nutritivi essenziali) e minimizzando, oltre al senso della fame, anche tutti i potenziali rischi derivanti dalla restrizione calorica.

Le Diete Mima Digiuno™ sono il frutto di una lunga ed accurata ricerca di base e clinica condotta presso l’Institute of Longevity della University of Southern California, ma anche presso alcune università e presso noti ospedali sia statunitensi sia europei. Nel corso degli anni gli studi sono stati sponsorizzati e finanziati dal National Institute for Aging, dal National Cancer Institute (entrambi parte del National Institutes of Health) e da fondazioni private sia statunitensi sia europee.

Complessivamente L-Nutra ha potuto contare su fondi per oltre 20 milioni di dollari USA che le hanno permesso di portare avanti la ricerca scientifica e lo sviluppo di prodotti con i più alti standard di qualità e sicurezza.

Il Protocollo Alimentare Mima è l’unico che abbia ricevuto dall’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) quello per l'ottimizzazione della longevità e della salute.