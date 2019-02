Rapporti tra migrazione e cibo. PLEF e UniMI incontrano gli studenti milanesi

PLEF. Insieme agli studenti milanesi per approfondire i rapporti tra migrazione e cibo

Quali sono i rapporti tra migrazione e cibo nei Paesi dell’area mediterranea? Che interazioni ci sono tra migrazioni, cambiamenti climatici e geopolitica delle risorse, acqua ed energia, agricoltura, ricerca e tecnologia?

FOOD & MIGRATION

PLEF sarà partner dell’iniziativa “FOOD & MIGRATION” organizzata da Unilab Unimi, associazione studentesca dell’Università degli Studi di Milano, in programma l’11 febbraio 2019 alle ore 16.30 in Aula 4 (Sede di Via Conservatorio – Scienze Politiche).

L’evento è in collaborazione con Fondazione BCFN, il centro di ricerca politica MACROGEO, il CENTRO EURO-MEDITERRANEO sui Cambiamenti Climatici CMCC Climate e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano.

Ingresso gratuito

UNILAB UNIMI

Food & migration: capire il nesso geopolitico nell’area Euro-Mediterranea

Il seminario tratterà di un’analisi geopolitica dei flussi migratori e deitrend dell’attuale e futuro legame tra cibo e migrazioni in aree specifiche, in particolare nei Paesi dell'area mediterranea. Lo studio prende in considerazione le interazioni tra migrazioni, cambiamenti climatici e geopolitica delle risorse, acqua ed energia, agricoltura, ricerca e tecnologia. L’obiettivo, oltre quello di fornire consigli e soluzioni per i decision-maker e la società civile, è stimolare un dibattito sempre più ampio sull’argomento anche fuori dall’ambito in cui è normalmente concepito.

Vi aspettiamo in AULA 4 ore 16:30 in Via Conservatorio 7, sede della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.

Planet Life Economy Foundation è una libera Fondazione senza scopo di lucro che si occupa di dare concretezza ai principi della Sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali dell’impresa (strategie, competitività, valore aggiunto, finanza, processi produttivi, ecc.) facendo attenzione alle reali aspettative dei cittadini/consumatori (qualità di vita, emozione, piacere, divertimento).

PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale (Renaissance Economy) in grado di creare vero “Valore” (economico, sociale, ambientale, umano) superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”.

Dal 2013 è membro del Consiglio Nazionale della Green Economy, organo consultativo dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Dal 2016 è membro dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dal 2018 integra l’Associazione Acquisti&Sostenibilità, prima no profit italiana dedicata interamente alla sostenibilità nel processo di acquisto e lungo la catena di fornitura.

A CHI SI RIVOLGE

La Fondazione si rivolge principalmente al mondo delle imprese e della comunicazione, nonché a tutti quei soggetti che ruotano attorno ad esso, incluse Istituzioni, Amministrazioni, ONG, Istituti di ricerca ed Università. Ma il fulcro, su cui si fonda ogni pensiero ed attività di PLEF, è sempre e comunque il cittadino con le sue esigenze, i suoi sogni, il suo stile di vita, la gioia di vivere e di partecipare.

IL NETWORK

La Fondazione, nata nel 2003 su iniziativa di un gruppo di managers e imprenditori italiani, si propone di sviluppare progetti, processi e prodotti sostenibili creando una comunità di esperienze e di sinergie reciproche tra gli associati. Cultura d'impresa e comunicazione con i consumatori/cittadini sono i temi principalmente trattati al suo interno, distinguendosi dalle associazioni che si occupano prettamente di CSR (Corporate Social Responsibility). Sono numerose le organizzazioni, accademie, enti o associazioni affini con le quali la Fondazione collabora ed è gemellata.

* “Lo Sviluppo Sostenibile è uno sviluppo in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di far fronte ai loro bisogni” (Commissione Brundtland – 1987)