School of Management dell’Università LUM. Porte aperte il 12 ottobre a Milano

LA LUM, Libera Università Mediterranea, fondata nel 1995 dal Sen. Giuseppe Degennaro, è una storia di formazione attenta e rigorosa, di aggiornamento professionale, di vicinanza alle scelte degli studenti e di un progetto ambizioso già realizzato e in continuo miglioramento.

Giuseppe Degennaro

L’innovazione continua dei programmi di studio segue i valori imprescindibili dell’Università: l’esperienza e l’entusiasmo di accademici e di uomini di cultura e di impresa, che hanno dato corpo ad azioni, attività formative ed indirizzi di ricerca, consentendo di raggiungere importanti traguardi.

La sede della LUM è a Bari (Casamassima). Da oggi prende vita anche una nuova iniziativa a Milano, nella prestigiosa Villa Clerici in via Terruggia 14, nel cuore di Niguarda: la School of Management LUM Jean Monnet, che offrirà un percorso di Master internazionali disegnati per dare opportunità di lavoro ai giovani. E’ proprio il Censis a decretare l’alto posizionamento di questa università per i brevi tempi necessari ai neo-laureati per trovare un’occupazione adeguata alle loro aspettative.

SEI PERCORSI FORMATIVI

L’offerta di Milano prevede sei percorsi particolarmente caratterizzanti:

* MIBC – International Business in China - con una parte propedeutica in Italia e una seconda parte con stage in Cina.

* MACEU – Careers with the European Union – per formare professionisti richiesti in Comunità Europea.

* MIFL – Made in Italy, Fashion and Luxury Management – per valorizzare il territorio e le aziende del Fashion e Luxury made in Italy che in questo momento trainano l’economia e l’immagine dell’Italia nel mondo.

* MALLM – Labor Law e HRM – per approfondire tematiche della gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro.

* MISWEPS – Management delle Imprese Sociali del Welfare e della Previdenza Sociale – per la gestione delle imprese sociali.

* EMSEV – Startup Management, Entrepreneurship e Venture Capital – nuovi professionisti per fare impresa e start-up.

Nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre saranno presenti tutti i Direttori dei Master, disponibili all'incontro con gli studenti.

A partire da gennaio 2019 un corso innovativo coinvolgerà anche molti giovani in cerca di occupazione: un Executive Master per Influencer Marketing e Social Media Manager.

"L'avventura di costruire il progresso della propria terra con la forza dei propri valori"

LUM SCHOOL OF MANAGEMENT

Una strada lunga quindici anni e un unico riferimento: l’eccellenza.

Ai tradizionali percorsi di formazione Master ed ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la Scuola affianca importanti attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative seminariali ed importanti convegni, istituisce e realizza la “Summer School”, occasione di incontro e dibattito sui processi di innovazione aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative sperimentali e di ricerca con i principali attori territoriali pubblici e privati.

In questo processo di sviluppo, si vanno via via consolidando, numerosi e proficui, i rapporti con le imprese, con le Istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie, con le organizzazioni del Terzo settore e con quelle di rappresentanza, rispetto alle quali la Scuola si propone quale interlocutore privilegiato, volto ad offrire competenze e risorse, per collaborare con il tessuto produttivo, istituzionale e culturale che quotidianamente profonde il medesimo impegno nel miglioramento e nella crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

PERCHÈ FREQUENTARE LUM SCHOOL OF MANAGEMENT

I crescenti riconoscimenti che la School of Management dell’Università LUM Jean Monnet ha ottenuto in questi anni derivano, in primo luogo, dalla visione che ha saputo sviluppare. La visione dell’azienda (“un’esperienza non diversa da quella di una famiglia”), dell’imprenditore e del manager (“sacrificio, passione e pensiero”), dei giovani (“dare loro opportunità significa che dobbiamo innanzitutto rappresentare una prospettiva coerente con la realtà, senza illuderli, ma sapendoli motivare rispetto al loro futuro”), del rapporto tra azienda e territorio (“delicato eppure fondamentale, un obbligo morale e sociale per gli imprenditori e i manager”). La maturazione di questa visione, ha portato la Scuola a sviluppare una conoscenza profonda e originale dei sistemi e dei processi culturali e sociali, dei valori che stanno alla loro base, delle differenze culturali, delle dinamiche sociali, delle sfide e dei problemi delle nostre comunità e dei nostri territori e quindi delle nostre aziende. Questo patrimonio è stato socializzato con e arricchito dall’esperienza di migliaia di imprenditori, manager, dirigenti e funzionari pubblici, giovani professionisti che frequentano ogni anno le aule della Scuola, apprendendo come operare nella logica delle relazioni e non solo degli scambi, sviluppando competenze relazionali per la comprensione e il governo del cambiamento, per la negoziazione e l’interazione con gli interlocutori interni ed esterni, per la risoluzione dei problemi imprevisti di tipo tecnico-economico ma anche sociale, per la gestione delle dinamiche operative e manageriali.