Serata jazz alla Trattoria Toscana di Corso di Porta Ticinese con “AT Quartet”

“AT Quartet” partecipa anche ai più noti festival specializzati, come il recentissimo JazzMI che li ha visti protagonisti sul suo palcoscenico. La band è stata resident dei Jazz Monday organizzati dallo stilista Roberto Cavalli nel suo locale milanese e ospite della trasmissione televisiva di ItaliaUno Chiambretti Night.

All’interno della sua attività artistica, molto apprezzata nel mondo della moda e del lusso, ha collaborato con marchi prestigiosi e collabora costantemente anche con i ballerini e i coreografi del Teatro alla Scala di Milano. Tra le produzioni portate in scena insieme spicca lo spettacolo Swing Life, già protagonista di due serate realizzate in occasione di Expo Milano 2015 per il pluripremiato UK Pavilion.

AT QUARTET

L’immagine di AT Quartet è curatissima e si posiziona con la sua eleganza e sobrietà fatta di gessati e smoking di taglio sartoriale in un mondo che ricorda Frank Sinatra e il suo Rat Pack e il James Bond Style a cavallo delle decadi Sessanta e Settanta.

Il repertorio di ATQuartet varia dai classici dello swing portati al successo da Frank Sinatra, Sammy Davis Junior, Bing Crosby e Nat King Cole, e più di recente da Michael Bublé, George Michael e Robbie Williams, fino ad arrivare alle hit del maestro americano Burt Bacharach, famose anche per essere state incluse nelle colonne sonore dei film di James Bond, e ad alcuni successi pop e r’n’b rivisitati in chiave lounge.

L’ultimo lavoro su cd di AT Quartet The Art Of Swing è stato recensito ottimamente dalla stampa italiana ed è disponibile nei migliori negozi di musica, sulla piattaforma iTunes di Apple e, in ascolto, su Spotify.

Trattoria Toscana-Elite

Corso di Porta Ticinese 58

Tel.02/89406292

16 gennaio TRATTORIA TOSCANA SHOW

100% LIVE BAND EXPERIENCE

BOSSA NOVA JAZZ BY A T QUARTET

APERITIVO DALLE 18,30

DINNERSHOW DALLE 20,30

PRENOTAZIONI 02/89406292

MENU FISSO EURO 45

IL SALOTTO DELL’ARTE IN TUTTE LE SUE FORME

E’ nata ufficialmente nel 1971, ma oggi è rinata, grazie allo spirito innovativo e alla creatività di Daniel Prigioni, giovane imprenditore e artista, che ha riportato agli antichi fasti il locale storico di Milano, che è tornato ad essere il salotto degli artisti, Dopo un raffinato restyling e l’ampliamento della zona bar e dell’ingresso del locale.

Tutte le sere nel locale ci sono dj set con ospiti internazionali.