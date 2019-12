SISMI e Associazione Ancip. Le nuove frontiere dell'ossigenoterapia iperbarica

LA MEDICINA IPERBARICA

Con Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) si intende una somministrazione incruenta di ossigeno puro all’interno di ambienti di massima sicurezza, come le camere iperbariche, che vengono portati ad una pressione superiore a quella atmosferica mediante la loro pressurizzazione con aria compressa. Durante il trattamento all’interno della camera il paziente respira ossigeno puro (o una miscela gassosa iperossigenata) in un circuito chiuso, ricorrendo a un dispositivo personalizzato al caso (maschera orofacciale, casco, mount o ventilazione meccanica).

Sul Supplemento Scenari Sanità del Sole 24 Ore è apparso recentemente un articolo intitolato appunto "Le nuove frontiere del'ossigenoterapia iperbarica".

Ossigeno terapia iperbarica verso nuove frontiere

L'articolo racconta delle nuove frontiere del'ossigenoterapia iperbarica, e parla anche del Centro Ancip di Ravenna e delle collaborazioni a fini di ricerca con l'IRST di Meldola e con le Università di Ferrara e di Bologna. "I risultati sono davvero incoraggianti e questo ci rende orgogliosi e fiduciosi" dichiarano i dirigenti del Centro di Ravenna.

Cliccate qui per trovare il centro iperbarico Ancip più vicino a voi.

Sono riportati nell'articolo numerosi contributi professionali. Particolarmente importante quello del prof. Giuliano Vezzani, Docente al Master di II livello in Medicina Subacquea e Iperbarica all’ Università di Padova e al Master di II livello in Medicina Subacquea e Iperbarica presso la Scuola Superiore di Sanità Sant’ Anna di Pisa: nella sua qualità di Presidente onorario dell'Associazione Pazienti Trattati in Iperbarica, ha voluto ricordare ai presenti come l'operato di SISMI abbia potuto chiarire l'impatto positivo della terapia iperbarica sulla biochimica e sulla genetica.

Nel suo intervento introduttivo il dr. Paolo Binda Zane, presidente di Ancip, ha sottolineato come l'associazione promuova l'attenzione delle Istituzioni verso la qualità e la sicurezza dei dispositivi per l'OTI.

Il Dr. Pasquale Longobardi, Direttore sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna, presidente di SISMI, Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, anticipa nel corso dell'articolo, pubblicato sul supplemento del Sole 24 Ore, i temi dei lavori che si svolgeranno a Milano presso il Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda il 16 maggio 2020, cui farà poi seguito il XXIV Congresso Internazionale SISMI presieduto dal prof. Vincenzo Lionetti presso la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR dal 18 al 20 novembre 2020 a Pisa.

OSSIGENO IPERBARICO: QUANDO

Il ricorso ad OTI è da riservare alle indicazioni riconosciute dalle Linee Guida e dalla Medicina Basata sulle Evidenze (l'EBM degli AA.) ed è da effettuarsi solo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti per i contenitori a pressione, come di fatto è la camera iperbarica. Quando così erogata, cioè in sicurezza e per indicazioni riconosciute, e a patto di effettuare durante la visita di accesso/idoneità al trattamento una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio di tale procedura, l’OTI si rivela essere solitamente ben tollerata e scevra di complicanze, anche nei pazienti critici. Il medico iperbarico valuterà la fattibilità o meno del trattamento con OTI sulla base del rapporto tra il "numero di sedute da effettuare" e il "rischio relativo" del singolo caso.

OSSIGENO IPERBARICO: PERCHE’

Alla pressione atmosferica, a livello del mare, quando respiriamo quella miscela gassosa che chiamiamo aria [e che è approssimativamente composta da: azoto (N2) per il 78,09%, da ossigeno (O2) per il 20,9%, da argon (Ar) per lo 0,04% e da anidride carbonica (CO2) per lo 0,93%], il 98,5% dell’ossigeno viene trasportato dai globuli rossi, dove l’ossigeno viaggia legato con l’emoglobina qui presente. È pertanto necessaria la presenza di vasi sanguigni integri, affinché i globuli rossi possano passare veicolando l’arrivo dell’ossigeno fino ai tessuti. Ciò che aumenta in camera iperbarica è invece la quota libera dell’Ossigeno, quello disciolto nel plasma, quello di immediato e pronto utilizzo: in camera iperbarica si combina infatti il duplice effetto di una maggiore percentuale di Ossigeno disponibile (non più il 21% ma il 100%) e una maggior pressione parziale dell’Ossigeno, grazie alle pressioni elevate che possono essere raggiunte proprio dalla camera iperbarica.

LINEE GUIDA SIMSI (SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA SUBACQUEA E IPERBARICA)

A quote di trattamento di 2.8 atmosfere assolute (ATA), la quantità d’Ossigeno disponibile, nella forma disciolta nel plasma, può risultare tale da poter soddisfare interamente alle necessità a livello cellulare. Grazie all’aumento dell’O2, disciolto in forma fisica nel plasma, diviene possibile ripristinare l’ossigenazione in aree dove i vasi sanguigni fossero carenti o danneggiati, permettendo così alle aree ipossiche o ipo-perfuse sia la ripresa di funzioni tissutali ossigeno-dipendenti sia la possibilità di contrasto ai danni che la ipossia tissutale avesse provocato; non da ultimo il trattamento iperbarico comporterà la ridistribuzione del sangue verso i tessuti ipossici a seguito di vasocostrizione nei tessuti sani. Oltre agli importanti effetti prima citati, l’ossigeno iperbarico è anche in grado d’esplicare:

- un’azione antibatterica diretta e indiretta,

- un’azione di vasocostrizione con riduzione dell’edema post-traumatico e/o post-chirurgico,

- una promozione dei processi riparativi, la cui accelerazione risulta mediata dal marcato incremento del metabolismo cellulare, dalla riattivazione di fibroblasti, osteoblasti, e della collagenosintesi, con un netto aumento della sintesi di matrice extracellulare,

- protezione delle membrane dalla lipoperossidazione radicalica,

§- protezione dai danni tissutali conseguenti a eventi di ischemia/riperfusione, mantenendo bassi i valori dei lattati ed entro valori di normalità i livelli di ATPasi, di Fosfocreatinkinasi,

- inibizione della produzione di β2-integrine, contenendo così il danno endoteliale legato all’aumentata adesività dei leucociti alla parete capillare,

- stimolo alla neoangiogenesi.

OTI - Controindicazioni ed effetti indesiderati www.simsi.it

L’azione dell’OTI richiede un certo lasso tempo e un certo numero di sedute; i cicli saranno quindi più o meno lunghi, a seconda dei casi, con effetti che si protrarranno comunque nel tempo, anche dopo la fine della terapia. Per questa ragione vengono spesso differiti di un qualche tempo, dalla fine dei trattamenti, i controlli clinico-strumentali degli esiti (imaging, visite specialistiche di controllo). I tempi e il numero di sedute dei cicli di Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) possono variare a seconda se la patologia da trattare è acuta o cronica, delle caratteristiche del tessuto coinvolto dalla patologia o dalla presenza o meno di altre comorbidità.