Tecnologie digitali e organizzazioni agili per agevolare lo sviluppo

Martedì 22 maggio 2018, in occasione della Settimana del Lavoro Agile (21-25 maggio) promossa dal Comune di Milano, il Forum UCC organizza l’incontro “Esperienze di Lavoro Agile e UCC", che si svolge presso Siemens SpA in Via Vipiteno n. 4, Milano.

Più sotto l'agenda della giornata.

Ne parliamo con Mario Massone, fondatore del Forum UCC.



Intanto, è utile ricordare gli obiettivi del Forum UCC

Mario Massone

Il Forum UCC è una realtà indipendente che contribuisce alla crescita del mercato Unified Communication e Social Collaboration (UCC). Promuoviamo comportamenti virtuosi delle aziende nella scelta e adozione di soluzioni e tecnologie UCC e modelli di condivisione e collaborazione per le nuove modalità di organizzazione del lavoro e della vita (condivisione e collaborazione, virtual meeting, riduzione traffico, inquinamento e consumi energetici).



Secondo il vostro osservatorio, per stare in linea con i trend dettati dall’innovazione, di quali soluzioni tecnologiche dovranno dotarsi le aziende?



Una nuova generazione di soluzioni digitali sta emergendo da piattaforme tecnologiche come analytics, artificial intelligence, communication technologies e enterprise mobility. Queste soluzioni "intelligenti" incidono su diversi aspetti delle attività aziendali - tra cui efficienza operativa, innovazione, coinvolgimento del cliente ed esperienza dei dipendenti - aspetti che, assieme, consentono di raggiungere un nuovo tipo di efficacia organizzativa.



Il Forum UCC organizza gli awards di settore. Si tratta di un'occasione per comunicare le best practice e un’opportunità di confronto professionale?



Certamente. Il Forum organizza da otto anni i Premi, a cui possono aderire in modalità gratuita tutte le aziende, private e pubbliche; per partecipare alle selezioni dei riconoscimenti basta compilare le “manifestazioni di interesse” descrivendo il progetto, in cosa consiste, che cosa si sta facendo e quali sono i principali risultati ottenuti.

Per il 2018 stiamo mettendo a punto tre categorie di riconoscimenti: il Premio Lavoro Agile (seconda edizione), il Premio Digital Worplace (seconda edizione) e il Premio Agility Organizzativa (prima edizione). Queste tre categorie si rifanno ad un passaggio fondamentale: esiste una relazione sempre più stretta tra le tecnologie e le organizzazioni che le impiegano.

Nella prima categoria dei premi dedicata al lavoro agile, si mette in evidenza come con le finalità di adozione dello smartworking si identificano evidenti risparmi e benefici per le aziende. La seconda categoria - digital workplace - si concentra sulle dotazioni tecnologiche di ultima generazione, di cui deve disporre il lavoratore sulle diverse postazioni che di volta in volta impiega per svolgere le attività lavorative. La terza categoria di premi pone in evidenza quanto sia necessario un intervento di agility organizzativa al fine di garantire che con una modalità pervasiva e dinamica di impiego delle tecnologie si possa realizzare la digital transformation.



Ma ritorniamo all’incontro che state organizzando in occasione della Settimana del Lavoro Agile. Può fornirci qualche dettaglio sui contenuti?



Il workshop “Esperienze di Lavoro Agile e UCC" si svolgerà nella mattinata di martedì 22 maggio presso la sede di Siemens SpA in Via Vipiteno 4 a Milano.

Nel corso dell’incontro ci saranno due momenti distinti di confronto.

Il primo momento è dedicato a presentare gli aggiornamenti sui programmi di smartworking attraverso le testimonianze dei vincitori del Premio Lavoro Agile 2017: ricordiamo che al primo posto si era collocata Siemens SpA, al secondo S.C. Johnson Italia e al terzo Schibsted Italy Business. I responsabili delle Risorse Umane di queste aziende ci aggiorneranno dettagliatamente sullo stato dell’arte dei loro progetti di smartworking, sui problemi affrontati e sui possibili sviluppi futuri.

La seconda parte dell’incontro consiste in un dibattito che servirà al lancio dei premi del Forum UCC. E si discuterà su come valutare le domande inviate dalle aziende, costruendo appositi questionari. Ad esempio, per la categoria Lavoro Agile, si potrà indagare sul tipo di proposta e obiettivi (es. bilanciamento lavoro e vita privata), sugli strumenti impiegati (es. accordo sindacale), sul grado di diffusione e sull’analisi dei risultati. Per la categoria Digital Workplace, l’analisi potrà riguardare i canali di comunicazione, le soluzioni di collaborazione e le dotazioni per i vari posti di lavoro usati nello svolgimento delle attività. Per la categoria Agility Organizzativa si dovrà conoscere chi prende decisioni in determinati processi e su come viene calcolato e impiegato l’indicatore Bureaucracy Mass. Infine, per tutte le categorie, la domanda di adesione dovrà evidenziare le soluzioni e i servizi UCC impiegati, i livelli di sicurezza adottati e l’attenzione all’adoption.



Come è possibile partecipare all’incontro del 22 maggio?



Per avere tutte le informazioni (orari e logistica) e consultare l’agenda con i nominativi dei numerosi e qualificati relatori che parteciperanno all’incontro è sufficiente collegarsi al sito web del Forum UCC a questo link, lasciando i propri riferimenti per avere una conferma dalla segreteria del Forum.



www.forum-ucc.it

#smartworking

#digital #workplace

#lavoro #agile



"Esperienze Lavoro Agile e UCC"

La Settimana del Lavoro Agile è una iniziativa promossa dal Comune di Milano, in collaborazione con il mondo del lavoro cittadino, per il quinto anno consecutivo, dal 21 al 25 maggio 2018 per favorire una cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro, per migliorare il benessere organizzativo e la conciliazione vita-lavoro, sostenendo in particolare la conoscenza e l’implementazione della modalità di Lavoro Agile.

OBIETTIVI FORUM

Forum UCC+Social, ovvero: Unified Communication & Social Collaboration.

UC permettere che le persone siano collegate e comunichino semplicemente da qualsiasi posto ed in qualsiasi momento;

SC consente che possano condividere conoscenze per migliorare i processi delle aziende.

Gli obiettivi del Forum UCC+Social sono:

- Coinvolgere decisori e utilizzatori finali

- Valutare le best practice e i vantaggi ottenuti

- Aggiornare su tecnologie e servizi (dossier)

- Creare una comunità professionale

- Favorire l'adozione dei nuovi servizi UCC nelle organizzazioni

- Diffondere normative e standard che valorizzino i servizi UCC.



Agenda



ore 9,30

Accoglienza invitati e welcome coffee



ore 10,00

Benvenuto e Apertura



ore 10,10

Presentazioni

Aggiornamenti sui programmi di smartworking attraverso le testimonianze dei vincitori del Premio Lavoro Agile 2017.

Partecipano:

- Siemens SpA, Federica Fasoli, Head of HR

- S.C. Johnson Italia, Andrea Marando, HR Manager

- Schibsted Italy Business, Flora Pietropaolo, HR Manager



ore 11,00

Gli sviluppi del mercato UCC ed i Premi del Forum UCC per il 2018

Discussione sui contenuti dei bandi di concorso ai premi dedicati alle categorie:

Lavoro Agile, Digital Workplace e Agility Organizzativa.

Mario Massone, Forum UCC, ne discute con:

- Paolo Lambri, Cisco

- Sandro Profeti, Unify

- Alessandro Greco, Easycloud

Invitata speciale:

- Barbara Cominelli, Microsoft (*)



ore 11,45

Visita al layout di smartworking della nuova sede di Siemens SpA

a cura di Alberto Cannistra, Direttore Real Estate



ore 12,15

Conclusione incontro



(*) in attesa di conferma



Cliccare per iscriversi: La partecipazione all'incontro è gratuita