Territorio ed economia sostenibile. Conferenza al SIAM di Milano

Tornano gli appuntamenti con il Comitato Scientifico PLEF - Planet Life Economy Foundation. Martedì 30 gennaio, alle ore 18.30 presso SIAM 1838, a Milano, il Prof. emerito Allan Johansson dibatterà il tema del rapporto tra TERRITORIO ed ECONOMIA SOSTENIBILE insieme al Fondatore di Planet Life Economy Foundation Paolo Ricotti, per approfondire da un lato i limiti e le contraddizioni del modello economico attuale, dall’altro esponendo possibili alternative, sia a livello teorico sia menzionando buone pratiche già esistenti.



DUE MODELLI A CONFRONTO



Il concetto di economie distribuite è stato coniato dal Prof. emerito Allan Johansson nel 2005 per identificare una nuova strategia. Tuttavia, piuttosto che l'abolizione totale atta a guidare lo sviluppo industriale verso una maggiore sostenibilità, promuovendo l'innovazione da parte delle piccole e medie imprese, il concetto richiede una trasformazione del sistema industriale che si allontana dalle dinamiche socio-economicamente e ambientalmente insostenibili associate a impianti di produzione su piccola scala.

LE RISORSE LOCALI

Proprio come avviene in natura (reti ecologiche), il grande vantaggio è la possibilità per le entità all'interno della rete di lavorare meglio con le risorse locali (naturali, umane, tecnologiche e così via). Tuttavia, piuttosto che l'abolizione totale della produzione su larga scala, Johansson si concentra sulla ricerca di un nuovo equilibrio tra grande e piccola scala e tra i flussi di risorse all'interno e oltre i confini locali. Oggi la tecnologia dell'informazione ha generato nuove opportunità: le informazioni possono essere condivise molto più facilmente e gli impianti di produzione su piccola scala (prototipazione rapida) sono sempre più economici.



Che sia la volta buona per l’affermazione di modelli economici sempre più sostenibili?

SIAM - via Santa Marta, 18 - Milano

Il programma della serata:

18.30 – 18.45

Saluti e introduzione alla serata

18.45 – 19.45

“TERRITORIO ED ECONOMIA SOSTENIBILE”

Due modelli a confronto con Allan Johansson e Paolo Ricotti

19.45 – 20.30

Domande, risposte e dibattito

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

I posti sono limitati pertanto è necessario registrarsi entro il 29 Gennaio a info@plef.org