Timelesness. Old masters and contemporary art. Firenze Borgo SS Apostoli

DAL 21 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2019

Locations:

Aria Art Gallery Borgo SS Apostoli 40r - FI

European School of Economics Borgo SS Apostoli 19 - FI

ZUC via Montebello 22r - FI

TIMELESSNESS

Il nuovo evento espositivo, giunto ormai alla sua terza edizione, verrà presentato in occasione della quarantesima edizione della Biennale di Antiquariato, che si terrà a Firenze presso Palazzo Corsini. Un percorso nel cuore della città rinascimentale, strutturato in tre differenti luoghi quali l’ex Palazzo e giardino Borgherini, ora Rosselli del Turco, e ZUC (Zone Utopiche Creative), adiacente a Piazza Ognissanti.

Timelessness è l’evento espositivo che annulla lo Spazio Tempo ed arricchisce di nuovi significati capolavori antichi e contemporanei. L’esposizione accosta opere d’arte del Cinquecento e Seicento a quelle di artisti contemporanei nazionali ed internazionali, in questo percorso le opere d'arte sono una specie di varco, un’apertura non solo per l'artista, ma per l'osservatore che aspira a superare le descrizioni imposte dalla Storia dell’Arte e dai movimenti accademici per riscoprire e riappropriarsi della sua integrità perduta.

European School of Economics

Elio d'Anna

Citiamo un pensiero di Elio D’Anna, Fondatore della European School of Economics, l’Istituzione britannica che ospiterà la mostra e che rappresenta a pieno il tema di “Timelessness”: "È in questo preciso istante che l’Universo prende forma, e tu, figlio del tempo ne sei parte.... e sempre Tu, in assenza di tempo, ne sei l'Autore. In questo preciso istante sei tu l'autore assoluto di tutte le opere d’arte che sono state create e che creerai, l'autore di tutte le vite vissute e di quelle che vivrai, il realizzatore di tutte le verità esistenti".

UN RACCONTO IMMAGINARIO

Le sculture e i dipinti dialogano tra loro tramite una sorta di risonanza simbolica in cui il passato si rivela essere un racconto immaginario e la storia dell’Arte con tutte le sue descrizioni mera immaginazione. “Nell’Assenza di tempo tu sei colui che scrive la trama di una commedia in cui i personaggi recitano un copione dettato dalla tua stessa fantasia. Non c' è nessun altro e nient’altro al di fuori dell’Adesso. Tutto è una tua meravigliosa invenzione. Tutto succede in questo preciso istante ... Il passato è il futuro capovolto. Un’opera d’arte, un accadimento, un’esperienza che crediamo appartenga al passato è invece una tua creazione che si manifesta nel momento stesso in cui la osservi. E’ come iniettare luce liquida su quell’opera".

In partecipazione con