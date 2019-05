“Un gancio cielo” Triangolare di basket medici e magistrati per il Niguarda

“Un gancio cielo per FMS onlus”. Si terrà a Bollate il 1° giugno con inizio alle ore 14.30 presso il Palazzetto dello sport Monsignor Sala via Repubblica 2, un triangolare di basket tra le squadre Basket Medici Milano (BMM), Milano Legal Team ed Ardor Bollate. In contemporanea sui campi esterni si scontreranno in un 3 vs.3, otto squadre U16 femminili giocatrici selezionate tra le società Ardor Bollate, Bresso, Usmate e Basket Femminile Milano.

I progetti di Fondazione Malattie del Sangue

Scopo dell’iniziativa è promuovere le attività e i progetti di Fondazione Malattie del Sangue attraverso l’incontro tra partecipanti e spettatori; il tutto grazie al supporto della Polisportiva Ardor, l’Associazione Davide il Drago, l’UISP e l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano che ha patrocinato l’iniziativa.

Chi è FMS Onlus

Dal 1998, prima come Associazione poi come Fondazione Malattie del Sangue, FMS Onlus lavora per migliorare le possibilità di cura e la qualità di vita delle persone affette da leucemie, linfomi, mielomi, anemie e malattie della coagulazione. Le attività puntano all’eccellenza nei trattamenti farmacologici, nell’assistenza al paziente e nella ricerca clinica e biologica.

In particolare, FMS Onlus supporta i pazienti dell’Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano mettendo a loro disposizione le figure professionali e le attrezzature strumentali e scientifiche necessarie a promuovere l’eccellenza assistenziale, il progresso della ricerca, la costante formazione del personale sanitario e la necessaria informazione per le persone e le famiglie che si trovano ad affrontare una patologia ematologica.

L’attenzione, la capacità d’ascolto e comprensione nel rapporto medico-paziente sono le parole d’ordine con cui la Fondazione e intende affermare ogni giorno, insieme al diritto alla salute, la dignità e il rispetto della persona umana.

Chi è BMM

L’associazione Basket Medici Milano, patrocinata dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e Odontoiatrici di Milano, ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro e realizzare eventi di natura sportiva, culturale e sociale, scientifica e formativa per la promozione di un corretto stile di vita, di una sana alimentazione e di una attività motoria idonea con l’obiettivo primario del benessere psico-fisico dalla prima infanzia alla terza età.