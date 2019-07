Venerdì 12 luglio 2019 l’aperitivo del Deseo di corso Sempione 2 cambia pelle

La particolarità... Alla geLATTERIA di Corso di Porta Romana 95 hanno pensato a un gelato artigianale, come la migliore tradizione richiede, sempre perfetto per grandi e bambini ... ma con qualcosa di nuovo che non era mai stato provato con questa gamma di sapori.

Quindi, sempre un gelato artigianale adatto a tutti, ma ... solo per i maggiorenni, anche al gusto alcolico, per lanciare una nuova cultura di aperitivo...

IL DESEO

Il Deseo è il primo locale di Milano a sposare questa nuova filosofia diventandone il locale pilota “Happy hour con gelato”. Da venerdì 12 luglio in poi.

Del resto basta dare un'occhiata alle recensioni su Tripadvisor per capire quanto sia apprezzato questo locale. Ne scegliamo una particolarmente azzeccata: "Ottima location, quasi di fronte all’Arco della Pace di Milano, uno dei principali luoghi di incontro dei milanesi. Il locale è ottimo per colazioni, pranzi, aperitivi e serate e ... dalle 18 in poi è movida! All’aperitivo si mangia bene e tanto, ma se ci si vuole sedere, bisogna sbrigarsi. Se si arriva tardi si rischia di dover sostare, con il bicchiere in mano all’esterno del locale. La compagnia non manca neanche in questo caso... spirito vivo!"

SI CAMBIA GUSTO OGNI SETTIMANA

Il gusto del gelato alcolico cambierà di settimana in settimana... si parte col gelato al Negroni ed al Mojtos ma si potrà assaggiare il gelato allo spritz, alla caipiroska, al prosecco, al vino, alla birra e tanti altri...

Tutti da provare. "Avete qualche altra idea?" dichiara il titolare della geLATTERIA, Massimo Fontana "Scrivete ad info@fps-eventi.it e saremo felici di avere i vostri suggerimenti e di metterli in pratica. Non c’è limite alla creatività. Solo il buon gusto e un aspetto accattivante sono indispensabili per le nuove idee di gelato da proporre ad amici e clienti e perché no... magari per creare il Vostro evento e dare un tocco di particolarità"

LA geLATTERIA DI PORTA ROMANA

Inaugurata il 18 maggio, la nuova e innovativa gelateria artigianale geLATTERIA riprende il concetto della vecchia latteria con la sua genuinità e la sua semplicità.

geLATTERIA basa il suo segreto su macchine innovative che permettono al gelato di essere sempre fresco e cremoso come se fosse appena fatto. Il prodotto è sempre al riparo dall’aria, sotto le cupole trasparenti che ne assicurano la massima igiene.

Tutte nuove le idee: da“Aperitivo con gelato e tapas” a "Gelato con alcoolici". Il gusto del gelato alcolico cambia di settimana in settimana… come dicevamo si potrà assaggiare il gelato allo spritz, alla caipiroska, al prosecco, al vino, alla birra e tanti altri.

Il Deseo - Corso Sempione 2 - Milano - Arco della Pace

geLATTERIA - Corso di Porta Romana 95 – Milano – MM3 Crocetta