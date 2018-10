Sabato 6 ottobre: al via la XVI edizione di BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre.

Ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un pubblico ampio e intergenerazionale da esperti e scienziati di fama mondiale.

Alle 17 il festival, apre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo con un dialogo tra lo scrittore Ian McEwan e il neuroscienziato Ray Dolan, preceduto dalla cerimonia di inaugurazione animata dall’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri e dal fumettista Tuono Pettinato.

Ian Russell McEwan con l’amico e neuroscienziato Ray Dolan con il quale condivide, oltre all’amore per le escursioni in montagna anche una grande passione per la scienza, parlerà di emozioni tra scienza, cervello e letteratura indagando i punti di contatto fra due discipline solo apparentemente distanti.

Domenica 7 ottobre alle ore 16, sempre nell’Aula Magna dell’università di Bergamo, il paleontologo ed esperto di dinosauri Jack Horner, l’Alan Grant di Jurassik Park. sarà protagonista dell’incontro Riscoprire i dinosauri. Horner, che è stato consulente di Spielberg, è autore di una straordinaria ed eccitante scoperta: nidi fossilizzati di dinosauri. Con le sue ricerche ha dimostrato che questi antichi rettili, da cui discendono i nostri uccelli moderni, accudivano i propri piccoli.

La Scuola in Piazza

Durante il primo fine settimana di BergamoScienza si svolgerà La Scuola in Piazza e sabato 6 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 7 dalle 10 alle 18, la consueta fiera scientifica on the road in cui sarà dato un assaggio dei molti laboratori interattivi che nelle due settimane successive coinvolgeranno grandi e piccini. Il Sentierone di Bergamo bassa sarà animato dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia all’Università – ai quali si affiancheranno quelli delle forze dell’ordine di: Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, lo Stato Maggiore della Difesa, un’occasione per mostrare a tutti le caratteristiche, spesso poco note, del loro essenziale lavoro.

La Polizia scientifica, supporto essenziale per le attività di investigazione, proporrà ad esempio, la mostra fotografica Frammenti di storia – l’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi di Polizia scientifica, curata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.​

Piazze d’Arte e Scienza

Ritornano anche le Piazze d’Arte e Scienza: tre scuole, tra quelle che hanno aderito al Bando P+A+S+S indetto dall’Associazione BergamoScienza, hanno l’onore di arredare d’arte e scienza la città con installazioni.

Per gli eventi si consiglia la prenotazione, che non è obbligatoria ma garantisce il posto a sedere

Programma e prenotazioni: www.bergamoscienza.it