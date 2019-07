Integratori alimentari: le principali novità su questo florido settore

Quello degli integratori alimentari è un settore che non sembra conoscere crisi, in Italia proprio come a livello globale.

I dati del Rapporto Censis "Il valore sociale dell'integratore alimentare"

Negli scorsi giorni Censis ha evidenziato, nel suo Rapporto “Il valore sociale dell’integratore alimentare”, che ben 32 milioni di italiani sono soliti consumare degli integratori alimentari per rispondere alle esigenze nutrizionali più disparate; nello specifico, 18 milioni di italiani ne fanno uso in modo abituale, ovvero tutti i giorni o qualche volta alla settimana, mentre 4 milioni li utilizzano qualche volta al mese.

Altisonante è inoltre il business: nell’anno 2018, infatti, questo mercato ha generato un giro d’affari di 3,3 miliardi di euro, cifra che colloca l’Italia al primo posto su scala europea.

Censis ha avuto modo di tracciare un “identikit” dell’utilizzatore di integratori alimentari: sono soprattutto le donne a far ricorso a questi prodotti, il 60,5% dei consumatori sono infatti di sesso femminile, inoltre la fascia d’età in cui l’utilizzo di integratori risulta essere più marcato, pari esattamente al 62,8% del totale, è quella compresa tra i 35 e i 64 anni.

Molto interessante è inoltre conoscere da chi è provenuto il suggerimento di utilizzare un integratore alimentare: ben nell’82,4% dei casi il consiglio è stato fornito da un medico, da intendersi sia come medico generale che come specialista, o da un farmacista, mentre nel restante 17,6% dei casi l’idea di ricorrere a questi prodotti nasce da canali meno autorevoli, ovvero ad esempio dai consigli forniti da amici e parenti, oppure dalla lettura di riviste e articoli online.

Dal punto di vista commerciale, Censis rileva che il mercato degli integratori alimentari in Italia passi principalmente dalle farmacie, esattamente nell’86% dei casi, seguono con il 9% le parafarmacie e con il 5% la grande distribuzione.

Quanto ai pareri sull’efficacia di questi prodotti, essi sono inequivocabilmente positivi: il 74% degli italiani si dichiara infatti soddisfatto degli effetti riscontrati sul proprio organismo, mentre appena l’1,7% lamenta degli esiti non positivi.

Integratori e ingredienti: scopriamo quelli più gettonati

Oltre a godere di una grande floridità, quello degli integratori alimentari è un mercato in costante evoluzione.

Tutti i settori si innovano costantemente per logiche di marketing e per adattarsi ai bisogni dei consumatori, ma oltre a questo il mondo degli integratori alimentari è inevitabilmente condizionato anche dalle scoperte scientifiche.

È molto interessante, dunque, chiedersi quali siano gli integratori alimentari più in auge in questo periodo, e in tale ottica è utile far riferimento a un articolo proposto da Healthline, sito web di fama internazionale dedicato a salute e benessere che si avvale delle preziose collaborazioni di medici e altri autorevoli professionisti.

Healthline fa il punto sulle sostanze che stanno trovando maggiore spazio tra gli ingredienti degli integratori alimentari più gettonati e tra queste viene menzionata anzitutto la Garcinia cambogia, piccolo frutto verde simile alla zucca contenente acido idrossicitrico considerato molto prezioso per ottimizzare gli effetti di una dieta dimagrante, non è certamente per caso se in e-commerce specializzati in prodotti per il dimagrimento come WeightWorld si trovano addirittura intere sezioni dedicate alla Garcinia cambogia.

Anche la caffeina è reputata un ingrediente utile per il dimagrimento, di conseguenza ricorre sempre più spesso negli integratori alimentari: questa sostanza nervina così diffusa, infatti, è in grado di accelerare il metabolismo, dunque sa rivelarsi utile per chi intende perdere dei chili di troppo.

La caffeina, ovviamente, va sempre consumata con moderazione per evitare che possa provocare palpitazioni, insonnia, nervosismo e altri effetti indesiderati.

Anche il glucomannano è ritenuto utile in quanto attenua la percezione della fame conferendo un senso di pienezza e di sazietà, mentre tra le novità più recenti spiccano i chetoni di lampone: essi sono considerati molto utili per il dimagrimento, sebbene la scienza non abbia ancora dato conferme del fatto che tale sostanza sia efficace sull’organismo umano.

Meritano una menzione anche i chicchi di caffè verde, chicchi non tostati che possono coadiuvare il dimagrimento includendo due utili sostanze, ovvero la già caffeina ed acido clorogenico.

Altre novità del settore: il progetto di una start up canadese

Le novità, in questo settore, possono riguardare anche le modalità di realizzazione dei vari prodotti, e da questo punto di vista risulta assai interessante l’idea di una start up canadese denominata Beyond Food, il cui obiettivo è quello di associare la produzione di integratori al nobile intento di ridurre gli sprechi di generi alimentari.

Lo spreco del cibo è un fenomeno assolutamente attuale: la Commissione Europea stima infatti che ogni anno, nella sola Europa, vengano prodotte 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, e il Regno Unito ha un primato poco invidiabile a livello continentale, producendone ben 18 milioni su base annua.

È evidente che questo spreco rappresenti una grossa criticità dal punto di vista etico: mentre in alcune parti del mondo gli alimenti vengono gettati senza troppi scrupoli, vi sono altri paesi in cui si muore proprio per la mancanza di viveri.

Alla luce di questo, dunque, l’idea di questa start up sembra essere assai interessante: Beyond Food recupera frutta e verdura dai negozi alimentari e ne ricava polveri utilizzabili per la produzione di integratori.