Il centro perduto del Professor Panebianco

La lingua batte dove il dente duole e il professor Panebianco che da decenni commenta il declino della vita repubblicana, si sarà pur accorto che siamo sempre lì, intenti a girare intorno allo stesso punto morto. Il "partito di centro", il "partito nuovo", il "partito moderato", la "democrazia liberale". Tutte cose che l'Italia aveva, persino il partito nuovo, quello comunista, mentre quello di centro era più che moderato, la Dc. Magari la democrazia non era proprio liberale, ma insomma, di certo lo era la copertura internazionale dataci dalla forza vincente il secondo conflitto mondiale, quella anglo americana.

Possiamo benissimo continuare una narrazione della nostra politica interna, preoccupati con Panebianco, che una volta stravolto il sistema precedente, l'elettorato italiano, ancora non ha trovato un assestamento. E' sempre più mobile, perchè sempre più insoddisfatto, quando, tutto sommato, le variazioni di voto dei primi 45 anni di vita repubblicana erano meno turbinose.

Altrimenti, sarebbe ora di cambiare registro e preoccuparci delle condizioni internazionali che hanno - quelle si - dissolto i vecchi equilibri del paese. In Francia, un partito nuovo, moderato, di centro, liberale, c'è ed è quello che ha vinto le elezioni con Macron. Macron nel suo meraviglioso francoeuropeismo si è spinto a dire pochi mesi fa che occorrerebbe un esercito capace di difenderci dalla Russia, dalla Cina e persino dagli Stati Uniti. Non fosse che questo esercito europeo così definito è già esistito, era quello nazifascista, alleato del Giappone imperiale nel 1944. Ora Macron si sarà reso pur conto della gaffe commessa, dove indicare l'America come una possibile potenza nemica non è né moderato, né liberale, è solo insensato.

E la consapevolezza di questi problemi in Italia qual è? Quando si dice "prima gli italiani", ci si rende conto che con un ritorno al nazionalismo, saremmo, per ragioni oggettive, subito settimi? La prima cosa sarebbe semmai dire che serve un partito radicato nelle condizioni geopolitiche utili a favorire la democrazia liberale in Italia, impedendo derive estremiste e rigurgiti nostalgici, quindi non un partito moderato, un partito nuovo o chissà che, quanto un partito preoccupato della coesione atlantica, capace non solo di esprimere un'amicizia fra l'Italia e l'America, che ovviamente è importante, ma promotore di un'alleanza fra l'Europa e l'America, l'unica in grado di realizzare la speranza liberale di Panebianco e di tanti italiani che sono sempre più frastornati dall'alternanza di governi che, invece di risolvere i problemi del Paese, li aggravano.