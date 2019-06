La corsa per essere Primo …. Ministro. Ritratto dei due contendenti

Il voto del gruppo parlamentare a Westminster è stato espresso e abbiamo i nostri due candidati finali: Boris Johnson e Jeremy Hunt. La palla passa ora ai membri del partito conservatore per decidere chi sarà il futuro leader e Primo Ministro. I candidati parteciperanno a una serie di 'hustings' in tutto il paese, dando alle associazioni locali e agli iscritti la possibilità di interrogarli di persona. Poi gli iscritti al partito esprimeranno un voto per corrispondenza per selezionare il loro futuro leader. L'annuncio sarà fatto il 23 luglio con l'insediamento ufficiale del nuovo Primo Ministro il 24, appena un giorno prima dell'inizio delle ferie estive.

E' difficile essere certi di qualsiasi cosa in politica, e qualsiasi cosa potrebbe accadere nelle prossime 4 settimane, ma a parte una catastrofe, il prossimo leader conservatore e primo ministro sarà quasi certamente Boris Johnson.

Boris è stato spesso paragonato a Marmite e, sebbene abbia sempre avuto opinioni divergenti, il suo successo nelle primarie ha dimostrato che potrebbe benissimo essere il candidato di cui il partito ha bisogno in questo momento. Boris ha fatto sembrare una cosa facile la fase parlamentare della campagna per la leadership. Nonostante l’asserita impopolarità nel gruppo parlamentare, è riuscito a ottenere il sostegno di oltre la metà dei suoi colleghi. Questo sostegno gli darà una piattaforma per presentarsi come il "candidato all'unità" che può riunire il partito conservatore e sfidare Nigel Farage.

Tuttavia, Jeremy Hunt non si arrenderà senza combattere. Probabilmente ha a disposizione più munizioni di quante ne abbia contro qualsiasi altro candidato, ma non sarà un’impresa facile. Boris ha dimostrato, forse più di qualsiasi altro politico, che può essere abbattuto (piuttosto spesso) e rialzarsi, quasi del tutto illeso. Jeremy ha dimostrato la sua determinazione e resilienza durante i suoi 6 anni al Ministero della Sanità (che non è certo un'impresa da poco per un segretario alla sanità conservatore), ma mentre ha dimostrato di poter lavorare bene a Whitehall, e può anche rivaleggiare con Boris nell’urna elettorale, gli manca il carisma e la passione che Boris trasuda quando si rivolge a una folla. Aspettatevi di vedere tutto il suo carisma agli hustings nel corso delle prossime 4 settimane.

Dopo quelli che possono essere descritti solo come 3 anni di una premiership poco brillante, il Partito ha disperatamente bisogno di un leader che sia almeno visto come capace di navigare nelle acque torbide di Brexit. Il successo di Jeremy su Gove è in definitiva una vittoria per Boris. Gove avrebbe rappresentato una minaccia molto maggiore per Boris, sfidandolo (e probabilmente superandolo) su Brexit, ambiente e istruzione. E’ stato anche "fortunato" all'inizio delle primarie quando Dominic Raab è stato eliminato - Boris avrebbe faticato per brillare come il candidato per chiudere la Brexit, contro un euroscettico credibile come Raab. Contro Hunt, non ha questo problema e questo gli dà spazio di manovra su qualsiasi "linea rossa" Brexit.

Lontano da Brexit, c'è materiale di politica interna per i rivali su cui scontrarsi e una delle politiche che si rivelerà difficile per Boris è l'espansione di Heathrow. Durante i dibattiti della BBC, è stata l'unica domanda in cui sembrava visibilmente a disagio e, visto quanto si dice di essere fervidamente contrario (minacciando di sdraiarsi davanti alle ruspe), ci si chiede come si possa semplicemente invertire la rotta. Anche se … se qualcuno può, questo qualcuno probabilmente è Boris. Alcuni resoconti suggeriscono che, pur rimanendo a disagio con l'idea, ha rassicurato i sostenitori dell'espansione che rispetterà la volontà del Parlamento. Questo suona come una preparazione all'inversione a U, e se lo è, il team della campagna elettorale di Jeremy lo riprenderà e cercherà di usarlo per presentare Boris come inaffidabile e senza principi. Essi sosterranno che se può cambiare idea su Heathrow, allora può farlo su qualsiasi cosa - forse la cosa più importante, Brexit.

Sarà sufficiente a fermare Boris? Quasi certamente no.