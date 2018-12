Agrumi Mediterranei, il libro che insegna a mangiare sano

‘Agrumi mediterranei’ è un manuale di botanica, medicina, ma soprattutto di cultura alimentare (Grecale edizioni). Scritto a tre mani da Pasquale Montemurro, ordinario di Agronomia generale all’università di Bari e presidente dell’associazione CiboAcculturarsi, Laura Dell’Erba, già primario di Medicina nucleare e specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio, e dal gastronomo Renato Morisco, la pubblicazione illustra ‘gli aspetti agronomici, alimentari, salutistici, culturali e gastronomici dell’arancio, mandarino e limone - spiega Pasquale Montemurro – che da molti secoli sono le specie più coltivate nei Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo’.

Pasquale Montemurro



Una buona scorta di vitamina C, elemento essenziale degli agrumi, ci difende dalle malattie influenzali e non solo. Si legge che ‘gli agrumi potrebbero ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro fino al 50percento’, lo evidenzia un report della dr.ssa Katrine Baghurst della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) australiana. Sul bergamotto c’è una curiosità che valorizza la specie calabrese. Infatti, numerose ricerche hanno dimostrato che i più dotati di proprietà nutraceutiche sono quelli coltivati nella zona di Reggio Calabria tra Villa San Giovanni e Siderno perché contengono – secondo uno studio comparso in letteratura nel 2009 – la brutieridina e melitidina, due flavonoidi che svolgono un’azione anticolesterolemica.

La pubblicazione parte dalle origini e diffusione dell’agrume fino alle specie coltivate in Italia, alle proprietà nutritive e salutari, al suo significato nella letteratura, arte, musica e cinema fino alle curiosità sul limone nella smorfia napoletana. E per finire le ricette che coniugano gli agrumi alla pasta fatta in casa, al pesce, alla pancetta di Martina Franca, alle lenticchie di Altamura. Ce n’è per tutti i gusti.

L’associazione CiboAcculturarsi è nata nel 2012 su iniziativa di Pasquale Montemurro con l’intento di proporsi come occasione per una migliore conoscenza del valore del cibo e del lavoro che gli ruota intorno. Gli incontri a tema organizzati scelgono di volta in volta un alimento per spiegarne caratteristiche botaniche e nutrizionali, ma anche origini e storia mediante riferimenti alla letteratura e religioni. ‘Dopo ogni approfondimento – aggiunge Montemurro - segue la convivialità per conoscere appieno – degustando - l’alimento oggetto dell’incontro che la Stilo editrice raccoglie in pamphlet monografici per documentare le esperienze gastronomiche di CiboAcculturarsi’.

CiboAcculturarsi ha inoltre pubblicato:

IL FICO. L’albero e i frutti nella storia della civiltà fra alimentazione e medicina

LEGUMI MEDITERRANEI. Lenticchie, ceci, fave e cicerchie tra medicina, cultura e gastronomia

ULIVO E OLIO. Botanica, alimentazione, medicina, cultura e gastronomia

IL MANDORLO. Botanica, medicina, cultura e gastronomia

L’UOVO. Qualità, alimentazione, cultura e gastronomia