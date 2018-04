Altamura mette in Rete i siti storici per la valorizzazione Territoriale

Dopo un anno dal lancio della Rete Museale Uomo di Altamura è nata la Rete Territoriale Uomo di Altamura che mette in sinergia i principali siti culturali, storici, naturalistici e produttivi del territorio di Altamura. La cooperazione è sancita da un protocollo d’intesa sottoscritto dal Polo Museale della Puglia, la Diocesi/Museo diocesano di Altamura, l’ABMC/Archivio Biblioteca Museo Civico, il Consorzio Pane di Altamura DOP, il Consorzio ‘Taste and Tour in Masseria’. L’iniziativa - promossa dalla Rete Museale Uomo di Altamura del Comune di Altamura - è gestita in collaborazione con RTI Coopculture, Cars e IRIS, ai quali fanno capo: Palazzo Baldassarre, il Centro Visite di Lamalunga, l’Infopoint turistico, la didattica e valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Altamura.

Elena Silvana Saponaro



La Rete Territoriale Uomo di Altamura è una ‘buona pratica’ di gestione dell’offerta integrata di servizi culturali, turistici e produttivi dell’area murgiana, ‘un modello innovativo di rilancio di un territorio che offre tanti spunti di conoscenza della tradizione che vanta un passato ricco di storia’, sottolinea Elena Silvana Saponaro, direttrice del Museo archeologico nazionale. Con la Rete ‘si mettono in pratica i temi più attuali che riguardano l’Anno europeo del patrimonio, l’Anno del Cibo, gli Itinerari e Matera 2019’, aggiunge Giovanna Barni, presidente di CoopCulture, capogruppo RTI che gestisce la Rete Museale.

Giovanna Barni



La Rete Territoriale di Altamura è in linea con il Piano strategico del MIBACT e segue le linee guida del recentissimo D.M. 113 (febbraio 2018) sulla costituzione dei sistemi museali, culturali e turistici.

Le visite culturali si possono effettuare con il biglietto integrato ‘Visite con Gusto’ che prevede di essere accompagnati da una guida turistica abilitata, di visitare 2/3 siti (a scelta), il ritiro (dai forni convenzionati) di una forma di pane di Altamura.

Ecco i siti di interesse della Rete:

1. Palazzo Baldassarre/punto informativo e centro di documentazione

2. Masseria Ragone/Lamalunga centro didattico e museo del carsismo

3. Museo Nazionale Archeologico

4. Cattedrale e Museo Diocesano dei Matronei

5. Museo Etnografico dell’Alta Murgia

6. Archivio Biblioteca Museo Civico

7. Centro storico

8. Pulo

9. Grotta della Capra

10. Forni del Consorzio Pane di Altamura DOP

11. Masserie del Consorzio ‘Taste and Tour in masseria’

