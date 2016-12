Mazzillo, bilancio di Roma bocciato? Disinformazione e leggerezza dei revisori

Per la prima volta nella storia recente del Comune di Roma si assiste a un parere non favorevole sul progetto di bilancio di previsione predisposto dall’assessore al Bilancio, Andrea Mazzillo e dal suo gruppo di lavoro, in collaborazione con gli uffici della ragioneria del Comune.

L’Oref, l’organismo di revisione che esamina i conti di Roma Capitale, ha scritto che ‘le spese future sono state sottovalutate, mentre sono state sopravvalutate una serie di entrate’. La bocciatura è figlia di incongruenze tecnico-contabili? Oppure è un intralcio al prosieguo dell’amministrazione Raggi che, ricordiamo, è la sindaca eletta con il risultato migliore da quando esiste l’elezione diretta dei sindaci?

Come recita il parere stesso, l’organo di revisione “ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità”, nonché nel rispetto dei principi contabili previsti dall’ordinamento. L’Oref ha inoltre “riscontrato il mantenimento del pareggio di bilancio nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma capitale e, pur valutando positivamente la politica di bilancio ispirata a principi di prudenza adottata dall’ente per gli esercizi 2017-2019” ha espresso un parere non favorevole. La motivazione è l’insufficienza di spazi finanziari per sostenere l’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, ereditati dalle precedenti amministrazioni, e il contemporaneo verificarsi di tutte le passività indicate come “potenziali”. Posto che si sta già provvedendo alle azioni propedeutiche al riconoscimento già nel 2016 di un primo consistente pacchetto di debiti fuori bilancio, che quindi non avranno effetto sugli equilibri del prossimo triennio, l’Oref dimentica una norma di legge: Roma Capitale concorda direttamente con il Mef gli spazi finanziari di cui ha bisogno per il raggiungimento dei vincoli di finanza pubblica. Inoltre, circostanza ancora più grave, i revisori non appaiono aggiornati in merito all’approvazione della Legge di Bilancio 2017 dello Stato, che determina ulteriori spazi finanziari per oltre 63 milioni di euro soltanto per il prossimo anno; ricordo che il prospetto per la verifica di tali equilibri era pubblicato sul sito del Mef già dal novembre scorso ed era vigente al momento dell’approvazione del parere. Queste “dimenticanze” dei revisori appaiono, quanto meno, frutto di leggerezza, senza considerare che in passato gli stessi rilievi non avevano mai determinato un parere non favorevole. Ricordo che gli stessi revisori hanno giudicato favorevolmente il bilancio precedente approvato dal commissario Tronca a marzo 2016, giudizio confermato anche a luglio in sede di assestamento. Mi chiedo cosa possa essere cambiato in meno di sei mesi, mentre è certo che qualunque cambiamento non possa essere imputabile a noi. Prendiamo quindi atto di una disparità di trattamento, ma non posso sostenere che sia un intralcio voluto all’azione della giunta Raggi.



Chi sono i professionisti dell'Oref?

L’Oref è un organo di verifica a supporto del consiglio comunale. I suoi componenti sono professionisti iscritti all’albo dei revisori dei conti degli enti locali, i cui nominativi vengono estratti a sorte dalla Prefettura. Leggendo i curricula dei revisori nominati per Roma Capitale, si evince chiaramente che non abbiano maturato esperienze pregresse in strutture complesse.

Perché secondo lei hanno liquidato il bilancio in più giorni rispetto a quelli previsti?

Il parere è arrivato tre giorni oltre la scadenza dei termini previsti dal regolamento di contabilità del Comune, che concede al massimo 30 giorni per esprimerlo. Probabilmente, i revisori hanno iniziato l’esame del progetto di bilancio tardi, stando almeno a quanto emerge dalle richieste di chiarimenti e informazioni aggiuntive inoltrate alle strutture della ragioneria solo negli ultimi giorni. Strutture che comunque si sono adoperate per rispondere alle richieste tempestivamente e in maniera tecnicamente esaustiva, come peraltro risulta dallo stesso parere.

Secondo lei si può ravvisare un comportamento non collaborativo nei vostri confronti?

Il comportamento è stato collaborativo sia da parte dei revisori che della ragioneria e dell’assessorato al Bilancio. Pertanto, è quanto mai singolare che non sia stata sollevata alcuna criticità dall’Oref prima dell’emissione del parere: rilievi che avrebbero potuto trovare ascolto da parte nostra, al fine di valutare preventivamente la possibilità di individuare soluzioni condivise.

State pagando sei mesi di immobilismo per le note vicende giudiziarie?

Quale immobilismo, scusi? Ricordo che il progetto di bilancio 2017-2019 è stato predisposto e adottato da questa giunta il 15 novembre scorso, cioè esattamente entro i termini di legge. Pochi giorni dopo i revisori hanno ricevuto formalmente la documentazione necessaria ad esprimere il parere. I tempi da parte nostra sono stati rispettati ed erano tali da consentire una storica approvazione del bilancio in aula entro il 31 dicembre: in tal modo, la città avrebbe potuto beneficiare di un vero bilancio di previsione, senza subire gli effetti negativi di quella gestione provvisoria che negli anni ha prodotto una mole incontrollata di debiti fuori bilancio, che costituiscono proprio una delle principali criticità rilevate dall’Oref.

Grillo è con voi o presto vi mollerà?

Beppe Grillo ha ribadito più volte, anche di recente, la propria fiducia alla Sindaca Virginia Raggi e ala sua giunta. Sono stati riconosciuti degli errori e si è rimediato al fine di dare nuovo slancio a un’esperienza di governo per la quale abbiamo ricevuto pieno mandato dal popolo. E’ responsabilità di questa amministrazione portare avanti il programma per il quale è stata eletta e sono certo che, su questo, avremo tutto il sostegno del Movimento 5 stelle.



