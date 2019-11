Cancro polmonare, dalla prevenzione alla terapia

La terza conferenza di oncologia polmonare in programma a Bari il 6 e 7 novembre al Romanazzi Carducci sarà aperta da un videoclip d’autore, “LASIGARETTA”, firmato da Alessandro Piva, regista premiato alla festa del cinema di Roma.

Domenico Galetta, oncologo polmonare IRCSS Bari



La prima giornata del convegno, il 6 novembre alle 14, sarà dedicata ad un racconto rivolto ai ragazzi, primo obiettivo delle azioni di prevenzione del cancro al polmone. Promosso dall’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II e dallo IASLC (International Association for the study of lun cancer), il convegno conta la direzione scientifica di Domenico Galetta, responsabile di Oncologia polmonare dell’IRCSS di Bari.

La prima giornata è dedicata alla prevenzione con gli interventi istituzionali del direttore generale dell'istituto oncologico, Antonio Delvino, del direttore scientifico, Angelo Paradiso, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del sindaco di Bari, Antonio Decaro, del rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini.

Beppe Convertini



Il tema sarà affrontato da diversi interventi di medici e ricercatori fra cui Silvia Novello, presidente di Walce onlus, e poi in una tavola rotonda, Pillole di prevenzione, moderata da Antonio Stornaiolo e aperta da Beppe Convertini conduttore di Linea Verde Rai, da sempre presente e sensibile ai temi della prevenzione e dell’attenzione ai cambiamenti climatici e agli stili di vita sani.

Alessandro Piva, regista



Interverranno inoltre il regista Alessandro Piva, l’oncologo milanese Roberto Boffi, il presidente dell’Ordine dei medici Filippo Anelli, i dottori Domenico Galetta, Giacomo Mangiaracina e Daniela Bafunno, il giornalista Alessio Viola.

Nel corso della seconda giornata, il 7 novembre, saranno presentate le novità in campo terapeutico a partire da quelle emerse durante il congresso mondiale di Barcellona fino alle più importanti esperienze italiane nel campo della terapia della malattia avanzata. Dalla biopsia liquida all’immunoterapia, al funzionamento e sviluppo della rete oncologica pugliese e le sue interazioni, all’importanza dei team multidisciplinari. Tanti gli interventi di oncologi, ricercatori e scienziati, fra i quali: Antonio Marchetti, Chieti, Emilio Bria, Roma, Massimo Di Maio, Torino, Giorgio Scagliotti, Torino, Raffaele Califano, Manchester.

