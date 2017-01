Hillary ci riprova, vuole fare la sindaca di New York

Dopo circa due mesi dalla sconfitta delle presidenziali americane Hillary Clinton ci riprova. La passione per il potere non l’abbandona. E pensa di competere con l’attuale sindaco di NY, il democratico Bill de Blasio, alle prossime comunali.





Sebbene la candidatura di Hillary 'non sia stata ancora licenziata dall’entourage della ex first lady’, scrive Newsmax, essa scaturisce dalla sua notorietà tra gli abitanti della Grande Mela, sottolinea Hank Sheinkopf, consulente democratico dello Stato di New York, a Newsmax, convinto che ‘sarebbe una candidata formidabile’. E si inserisce in un momento di bassa popolarità di de Blasio a causa – secondo il New York Post - dell’aumento del vagabondaggio e accattonaggio aggressivo, spazi pubblici e graffiti fuori controllo, strade sporche, traffico da incubo, metropolitane affollate oltre ogni immaginazione. Inoltre, sottolinea il NYP che ‘il sindaco e la sua amministrazione sono stati oggetto di un'indagine federale’.

I due sono accomunati da un’antica amicizia. Nel 2000, de Blasio l’ha sostenuta nella campagna per il Senato. Attualmente sono su posizioni diverse dato lo stridente progressismo di de Blasio, il quale di recente è sembrato più in amicizia con Bernie Sanders’.

Secondo i ben informati la sfida Clinton/de Blasio sarebbe molto dura perché a NY Hillary ha una grossa fetta di elettori (79percento dei voti a novembre) e finanziatori. Mentre, Bill de Blasio conterebbe su ispanici e neri quali suoi sostenitori principali, pur sapendo che Bill Clinton mantiene ancora ad Harlem i suoi uffici presidenziali.





Nel caso la ex Segretario di Stato dovesse farcela, potrebbe delegare la governance cittadina ad una squadra di vicesindaci per dedicarsi ad accrescere la sua popolarità e rimettersi in corsa alle prossime presidenziali nel 2020 perchè i suoi estimatori sono convinti che il tycoon prima o poi inciamperà.

