I ladri non sono tutti neri

Sui migranti protagonisti di azioni delinquenziali si pronuncia il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, intervenendo a Milano alla presentazione del bilancio di responsabilità sociale, il quale conferma una verità assoluta quando dice che ‘la maggior parte dei ladri di appartamento ha la pelle bianca’.

Ubaldo Pagano, parlamentare PD



Lo sottolinea Ubaldo Pagano, parlamentare pugliese del Pd e membro della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, che ad AFFARITALIANI aggiunge: ‘il procuratore Greco spezza una lancia a favore dei migranti con la pelle scura, i quali - nell’immaginario collettivo influenzato dalla propaganda di alcuni esponenti politici italiani - sarebbero responsabili di illeciti e rimarca che il 99,9percento dei ladri di appartamento sono bianchi, ribaltando la tesi di chi associa il colore della pelle alla tendenza a delinquere’.

‘E’ evidente – continua Pagano - che questo non esclude che un’immigrazione incontrollata e priva degli strumenti necessari per l’integrazione sia giusta e sostenibile, ma che i delinquenti sono tali a prescindere dal colore della pelle che non è un elemento caratterizzante. Perciò, coloro che lo affermano sono disonesti e giocano con le paure della collettività per lucrare ignobilmente qualche voto in più’.

