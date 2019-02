Puglia, cancro al polmone: più di duemila nuove diagnosi ogni anno

“Il tabagismo è la causa principale del tumore polmonare che registra la più alta mortalità nei maschi e probabilmente fra qualche anno anche nelle donne’. Lo sentenzia Domenico Galetta, responsabile dell’Oncologia medica per la Patologia Toracica all’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, ad AFFARITALIANI, il quale aggiunge che ‘in Puglia ogni anno oltre duemila persone si ammalano di questa malattia’.

Come è strutturata la sua Oncologia? Quali servizi offre? Nei due ambulatori dedicati esclusivamente ai malati con neoplasia pleuropolmonare - nel 2018 – ci siamo occupati di circa 500 nuovi pazienti. Il reparto ha sette posti letto di degenza con un personale infermieristico altamente qualificato, in più – nell’ottica dell’armonizzazione solidale fra medici, personale sanitario e pazienti – quest’ultimi possono contare sulla presenza di una infermiera a loro dedicata che li segue sia durante il ricovero sia telefonicamente dopo la dimissione. Domenico Galetta

Come si cura una malattia in stadio avanzato? Circa il 50percento dei pazienti quando riceve tale diagnosi è già in uno stadio avanzato di malattia e di questi soltanto 1 su cinque è operabile. All’Oncologico di Bari abbiamo accesso ai più moderni farmaci oggi sul mercato. Siamo soliti (dal chirurgo al radioterapista, al patologo, al radiologo, al biologo molecolare, coordinati dall’oncologo medico) riunirci settimanalmente per discutere le scelte per la migliore terapia. La malattia viene osservata in tutte le sue molteplici sfaccettature per classificarla con parole come EGFR, ALK, ROS, BRAF, acronimi ai quali sono abbinati farmaci corrispondenti in grado di calmierare o spegnere la crescita. Dopo aver discusso in team le caratteristiche del paziente e avviata una Pet prima di iniziare il trattamento chemioterapico, il malato viene rivisto dopo 60 giorni con una nuova Pet. Se la malattia si è ridotta, come spesso accade, la terapia medica si associa alla radioterapia.

Come si cura il cancro al polmone?

All’Oncologico di Bari offriamo la terapia più all’avanguardia per chi ha già una diagnosi di malattia e proviamo ad evitare l’insorgenza per chi non ne è affetto. Ciò è possibile grazie ad una serie di azioni realizzate nell’unità di Oncologia medica per la Patologia Toracica istituita meno di due anni fa di cui sono responsabile, nella quale collaborano altri validissimi oncologi: Annamaria Catino, Michele Montrone, Francesco Pesola, Vito Longo.





Quali sono i vantaggi di questa integrazione terapeutica?

Il risparmio di tessuto sano che non viene danneggiato dai raggi X, una maggiore forza che chemio e radioterapia assumono quando vengono associate. Il trattamento integrato chemio/radioterapia è lo standard in ogni struttura che aspiri ad essere ritenuta qualificata e ciò avviene all’Oncologico di Bari. Se poi il risultato della induzione chemioterapica è ancora migliore il paziente viene ridiscusso per verificare che vi siano i margini per l’intervento chirurgico.

I pugliesi possono dire basta ai ‘viaggi della speranza’?

In questi ultimi anni abbiamo condotto circa 50 studi clinici con molecole innovative (attualmente sono attivi 20 nuovi studi) che hanno portato esiti soddisfacenti. Quando i pugliesi ‘legittimamente’ si rivolgono in autorevoli strutture del nord alla ricerca di pareri, vengono reindirizzati a Bari perché a Bari siamo in grado di offrire terapie di pari livello. La rete di conoscenze e collaborazioni medico/scientifiche tra la nostra struttura ed il resto dei ricercatori italiani e stranieri è documentata negli oltre 70 lavori scientifici pubblicati sulle più importanti riviste internazionali. È recentissima una pubblicazione multicentrica italiana secondo cui i pazienti con mutazione di KRAS trattati con immunoterapia non sono differenti da quelli che non hanno tale caratteristica come risultati, al contrario di quello che si pensava (Passiglia B. – Galetta D. - British Journal of Cancer, 2019).





Come prevenire tutto questo?

Lavorare sulla prevenzione è ancora più difficile che lavorare sulla malattia, non si possono dare risposte immediate, non si ricevono adeguati supporti a sostegno di iniziative ed idee, e ci si trova nella spiacevole situazione di vedere vanificate le certezze che da oltre cinquant’anni hanno sancito il ruolo cancerogeno del fumo di sigaretta. La Direzione Strategica dell’Istituto Oncologico di Bari ha avviato da tempo un progetto di prevenzione primaria (Smoke-Free) che si è tradotto, nel corso di questi ultimi anni, in una serie di progetti:

Kit Gioco Questa non me la fumo , strumento educativo rivolto ai bambini di 4^ e 5^ elementare acquisito al catalogo regionale della Promozione Salute Regione Puglia con oltre seimila bambini già coinvolti per creare un Istituto senza fumo come nelle più avanzate strutture ospedaliere internazionali.

, strumento educativo rivolto ai bambini di 4^ e 5^ elementare acquisito al catalogo regionale della con oltre seimila bambini già coinvolti per creare un Istituto senza fumo come nelle più avanzate strutture ospedaliere internazionali. Centro di disassuefazione tabagica (rivolto a tutti, compresi i pazienti, parenti e dipendenti dell’Istituto) riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto da uno pneumologo, una psicologa ed un oncologo. Una pubblicazione scientifica ha sancito il riconoscimento internazionale per questo lavoro (Bafunno D. et al Critical Review in Hematology Oncology, 2019 in press) e le collaborazioni sono diventate sinergiche soprattutto con WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) impegnata nella prevenzione dei tumori polmonari con una attenzione particolare verso le donne (le più a rischio in futuro), la cui presidente nazionale, Silvia Novello dell’Università di Torino, ha consentito la nascita di una Sezione pugliese coordinata dall’oncologa Annamaria Catino.

(segreteria@mariellacolonna.com)