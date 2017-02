San Valentino romantico e trasgressivo per gli over 50

Di Mariella Colonna

L’84% degli italiani over50 festeggia San Valentino che si attesta come una festa intramontabile. Il 27percento organizzerebbe per il partner un weekend romantico in una capitale europea, il secondo posto (23percento del campione) se lo aggiudica un’intima cena casalinga con film e coccole. Il 20percento dell’universo femminile cenerebbe con George Clooney, mentre il 29percento degli uomini sceglierebbe Monica Bellucci. Questi sono alcuni dei risultati emersi dal sondaggio realizzato in occasione della festa degli innamorati da Club-50plus (www.club-50plus.it), la prima community europea dedicata a incontri e amicizie per gli ultracinquantenni nata nel 2005 e che ad oggi conta più di 450mila soci in 10 Paesi europei con oltre 35mila iscritti in due anni, in Italia.

Il sondaggio descrive - gli italiani over50 - romantici e tradizionalisti, ma anche un pò trasgressivi: l’11percento del campione regalerebbe al partner un gadget erotico.

Per condividere una serata a lume di candela gli italiani preferiscono - dopo Monica Bellucci - Sabrina Ferilli, soltanto il 6,6percento cederebbe alla bellezza della neosingle Angelina Jolie. Più esterofile le over50 italiane che sognano di trascorrere San Valentino con il fascinoso George Clooney seguito da Patrick Dempsey (12percento), il medico più sexy della televisione americana.

‘Non ci aspettavamo un risultato così netto a favore della festa di San Valentino che rivela in modo inequivocabile come l’essere romantici sia una prerogativa che non si perde con l’età. Anche la trasgressione si è rivelata un fattore non indifferente vista la percentuale di chi sceglierebbe un gadget erotico come regalo - spiega Erika Verni, country manager Italia di Club-50plus –. Nel complesso però restano importanti i pensieri romantici di grande significato per la coppia e che racchiudono l’essenziale emotivo legato alla propria storia insieme’.

segreteria@mariellacolonna.com