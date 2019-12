Sanità, no al super ticket, sì a borse di specializzazioni e infrastrutture

‘Nella legge di bilancio che ci apprestiamo ad approvare in via definitiva sono previsti straordinari interventi in materia sanitaria, trascurati negli anni scorsi: l’abolizione del super ticket sulle prestazioni mediche, il rifinanziamento di un fondo per migliorare l’infrastrutturazione sanitaria e l’aumento delle borse di specializzazioni per i medici. Questi interventi hanno richiesto un forte investimento da parte del governo pari a 2 miliardi di euro. Ma era necessario’.

Ubaldo Pagano, parlamentare PD



Spiega così ad AFFARI Ubaldo Pagano, parlamentare del Partito Democratico, componente della Commissione Bilancio e della Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza, e relatore della Legge di Bilancio alla Camera, l’impegno dello Stato a colmare il gap verificatosi negli ultimi anni nel settore sanitario italiano, sebbene non sia risolutivo perché ‘l’impegno del ministro Roberto Speranza riguarda una sola annualità’.

Roberto Speranza, ministro della Salute



Per quanto riguarda le borse di specializzazione nel 2020 saranno 10.200 gli specializzandi in medicina previsti, un aumento pari al 25percento rispetto al passato che ne registrava 6/7mila a fronte dei 18mila partecipanti. ‘La cifra non supera per fortuna gli 11mila indicati come capacità massima alla quale il SSN può far fronte per sostenerle’.

‘Questo piano di investimento darà respiro al comparto sanitario che avrà un numero maggiore di professionisti della salute ed ospedali rinnovati dal punto di vista strutturale e più competitivi. Mi auguro che abbia una durata almeno decennale, perché questi interventi molto spesso finiscono per essere il fanalino di coda nelle leggi di stabilità’, conclude l'on. Pagano.

(segreteria@mariellacolonna.com)