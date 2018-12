TURISMO: CONFESERCENTI/SWG, PER LA SETTIMANA DI NATALE 4 MILIONI IN VIAGGIO

Calendario favorevole aiuta il turismo. Mete culturali e montane le più ambite, tra le città in ascesa Milano e Verona. Aumenta il peso dell’extralberghiero, il 24% userà B&B o affitti brevi. Messina: “Segnale positivo dopo un anno sotto le attese. Più forza al contrasto dell’abusivismo ricettivo”

In vacanza, alla riscoperta delle bellezze dell’Italia. Per gli italiani, le festività invernali del 2018 sono all’insegna del turismo, meglio se domestico: saranno infatti 4 milioni i nostri concittadini che si concederanno un viaggio già nel periodo di Natale, tra il 21 ed il 28 dicembre. Un afflusso turistico rilevante – si tratta di 500mila viaggiatori in più rispetto al 2017 - aiutato dal calendario: quest’anno il giorno di Natale cade di martedì e le scuole e molte attività hanno chiuso il 21 per riprendere l’attività il 27. A fare il pieno sono le destinazioni italiane: 3 viaggiatori su 4 sceglieranno una mèta italiana. In crescita anche la spesa media prevista per le vacanze: 737euro a persona, il 7% in più – o 49 euro – sulla cifra dichiarata in occasione delle festività 2017 (688 euro).

Tabella sinottica – viaggi e vacanze degli italiani per la settimana di Natale– Confesercenti SWG

% in vacanza in Italia

Le mete. A scegliere una meta nel nostro Paese è il 74% del campione – pari a circa 12,2 milioni di persone – la percentuale più alta mai rilevata dal sondaggio Confesercenti/SWG dal 2007 ad oggi. Diminuisce, invece – anche sull’onda delle tensioni sulla sicurezza – la quota di viaggiatori diretti in Europa che passa dal 23 dello scorso anno al 20%, soltanto il 6% farà un viaggio in un altro continente. In generale, in Italia o all’estero, i nostri concittadini cercheranno soprattutto una vacanza all’insegna di cultura e città d’arte, preferenza indicata dal 44% degli intervistati. Più di uno su quattro - il 27% - sceglierà invece una meta montana.

In Italia, si registra un buon dinamismo soprattutto delle regioni con località di montagna – Val d’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli e Trentino Alto-Adige, ma anche Toscana e Abruzzo – e delle tante città d’arte tra cui si segnala la crescita di Milano e Verona. In Europa, ci si orienta soprattutto per le grandi capitali. Al di fuori dei confini continentali si inizia ad assistere alla rinascita (turistica) della costa meridionale del mediterraneo dopo lo stop imposto ai viaggiatori dai problemi di stabilità politica dell’area. In particolare, si rileva un aumento dei viaggiatori diretti in Egitto e Tunisia.

La maggior parte dei vacanzieri (64%) prenoterà via internet il proprio viaggio, il 2% in meno dello scorso anno. Praticamente stabili invece le agenzie di viaggio, scelte dal 15% degli intervistati. Il 30% alloggerà in albergo oppure in hotel, che si confermano la tipologia di strutture più apprezzata, sebbene in discesa (era 33% nel 2017). Aumenta invece la quota dell’extralberghiero, cui si rivolgerà il 24%: l’11% dei vacanzieri agli affitti brevi mentre il 13% si affiderà ad un B&B.

Vittorio Messina



“La nostra indagine di Natale, quest’anno, rileva importanti segnali positivi per il turismo italiano”, spiega il Presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina. “Dopo un’estate sotto le attese, la crescita di preferenze per le destinazioni italiane è un fatto positivo. Ma c’è ancora molto da fare per rendere il turismo italiano più forte e più attrattivo, sia per i flussi stranieri che per quelli domestici. Il Governo deve sostenere il settore con maggiore convinzione, innanzitutto aumentando la dotazione dei bonus riqualificazione per le strutture ricettive alberghiere: va concesso a chiunque ne faccia domanda, come per l’edilizia residenziale. Serve un impegno in più anche sulla lotta all’illegalità: il rafforzamento del contrasto all’abusivismo ‘estivo’ sulle spiagge deve essere accompagnato da maggiori controlli anche su quello ricettivo, durante tutto l’anno”.

SONDAGGIO:

Quanto pensa di spendere PER PERSONA per la vacanza di Natale?

Nazionale stima spesa media in euro 737

(valori % rispondenti: quanti andranno in vacanza)

E quale sarà la meta del suo viaggio?

2007 2017 2018 Italia 72 66 74 Europa 21 23 20 Una meta extraeuropea 7 11 6

(valori % rispondenti: quanti andranno in vacanza)

In quale struttura alloggerà per le vacanze di Natale e/o Capodanno?

2007 2016 2017 2018 (in albergo/pensione) in albergo/hotel 23 31 33 30 a casa di amici o parenti 26 27 23 24 in un bed & breakfast o in una casa presa con un affitto breve (fino al 2017, viene sostituita dalle due domande successive) 21 20 21 / (dal 2018) in una casa presa con un affitto breve / / / 11 (dal 2018) In un bed & breakfast / / / 13 in una seconda casa di proprietà 21 16 17 17 in campeggio, camper, villaggio, altre strutture all’area aperta 9 6 6 5

(valori % rispondenti: quanti andranno in vacanza)

E con quali delle seguenti modalità organizzerà il suo viaggio?

2007 2016 2017 2018 sul web 58 62 66 64 agenzia di viaggio 14 18 15 15 partirà senza prenotare 28 20 19 21

(valori % rispondenti: quanti andranno in vacanza)