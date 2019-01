UNIBA neoplasie, la prevenzione ha un sensore in più

Il mondo della prevenzione dalle malattie neoplastiche può tirare un sospiro di sollievo grazie ad un sensore creato all’Università di Bari, nel Dipartimento di Chimica guidato dalla prof.ssa Luisa Torsi. Il dispositivo registra il record mondiale di sensibilità nell’individuazione di una proteina che potrebbe essere un marcatore di uno stato patologico e rientra in una classe di tecnologia realizzabile a basso costo che in tempi di spending review non è un aspetto trascurabile.





Luisa Torsi non è una sconosciuta nel panorama delle invenzioni. Tutt’altro. È tra le scienziate più accreditate nella comunità scientifica internazionale. Ordinario di Chimica all’Università di Bari, è professore aggiunto alla facoltà di Scienze e Ingegneria Åbo Akademi University in Finlandia, oltre che membro della Commissione di Programma per H2020 del Miur.









‘Nei fluidi organici degli individui – spiega la prof.ssa Torsi - sono presenti proteine che possono essere indicatori di malattia. Fino a qualche tempo fa, la comunità scientifica riteneva che il limite entro il quale una determinata proteina diventava ‘marcatore’ di malattia era un valore pari al picomolare. Al di sotto di questo livello non aveva senso indagare perché il risultato che si evinceva si pensava non fosse correlabile allo stato di salute di una persona’.

Negli ultimi tre anni, la nuova tecnologia ha raggiunto traguardi inaspettati.





‘È in grado – aggiunge l’accademica - di individuare la più minuscola quantità di una determinata proteina ‘marcatore’ presente in un fluido biologico che - nell’ottica della prevenzione - è una conquista senza precedenti. Anche la Commissione europea ha teso l’orecchio verso la nostra scoperta ed ha finanziato un programma scientifico, nel quale il nostro dispositivo sarà sviluppato in un sistema di 96 sensori. Questa architettura - conclude Luisa Torsi - è indispensabile per individuare un insieme di marcatori tumorali’.

(segreteria@mariellacolonna.com)