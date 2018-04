25 aprile, giorno di festa e di lutto

Oggi si festeggia la Liberazione. Non mi stancherò di ripeterlo. Come del resto faccio ogni anno (ben sapendo che le mie restano verba ventis). Oggi è, a voler essere rigorosi, un giorno di festa e di lutto insieme. Di festa, giacché si celebra la fine degli sciagurati nazifascismi e della abominevole occupazione della patria. Di lutto, in quanto il 25 aprile corrisponde all'inizio di una nuova e non meno sciagurata occupazione della patria: la svastica ha ceduto il posto alle stelle e strisce. Da quel 25 aprile siamo, ad oggi, occupati da una costellazione di basi militari statunitensi che fanno della patria una colonia alla mercé della talassocrazia neoleviatanica del dollaro. Non si tratta di liberazione, bensì di transito da un'occupazione a un'altra. Se le parole hanno ancora un senso, liberazione vera sarebbe la fine di ogni occupazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).