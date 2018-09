A Bruxelles il nuovo ordine erotico genderizzato

"Auguri e "figli tra maschi": la fiera per coppie gay che vogliono un bambino". A Bruxelles parte la quarta edizione di Men having babies. Il nuovo ordine erotico genderizzato prosegue senza sosta. Il consumatore può comprare anche i bambini ora. Tanta libertà ha quanta può acquistarne. Gli apostoli del verbo multiculturale predicano le virtù della società policroma per le classi subalterne. E poi, però, quando devono assemblare a pagamento, per sé, bambini con uteri in affitto, li producono sempre in Canada o in Svezia, con evidenti derive oscene di tipo eugenetico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).