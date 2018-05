Antifascismo moderno? Globalista, ultracapitalista e in assenza di fascismo

V'è un personaggio in circolazione, che qui per garbo chiameremo Cristiano Ramone, il quale è letteralmente ossessionato da noi. Non perde occasione per attaccarci. È fissato con l’antifascismo, che non gli dà pace né di giorno, né di notte. Egli scrive pure mediocri cose sull'argomento. La sua figura sarebbe poca cosa, in fondo: polvere sugli stivali della storia, direbbe lo Hegel.

Se non fosse che nel suo risibile contegno, che procede per ragli scomposti più che per socratico argomentare, è custodito il segreto della metamorfosi kafkiana delle sinistre: che dal nobile e poderoso Antonio Gramsci sono passate, appunto, al divertente lillipuziano Cristiano Ramone. L’antifascismo del grande Gramsci era patriottico anticapitalista e soprattutto in presenza di fascismo.

Era eroico. L’antifascismo del piccolo Ramone è globalista, ultracapitalista e soprattutto in assenza di fascismo. È patetico. E non di meno fa egemonia nelle sinistre passate armi e bagagli alla difesa dei dominanti e del capitale. Ed è solo su questo che val la pena di discutere. Non certo su intellettualini dell'antifascismo in assenza di fascismo à la Ramone, saltimbanchi del nulla e surfisti delle pozzanghere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).