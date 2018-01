Gabanelli e l'aristocrazia finanziaria contro i contanti per aiutare le banche

"Perché pagare in contanti non conviene a nessuno". Così la Gabanelli sul "Corriere della sera". Ormai l'abbiamo capito. L'aristocrazia finanziaria vuol togliere il contante: per controllarci sempre e per renderci ancora più dipendenti dalle banche.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.