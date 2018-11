Ed ecco che oggi si celebra la pagliacciata atlantista del black friday, nuovo giorno sacro della religione del capitale. Torme di pecoroni cosmopoliti plusgaudenti in coda per acquistare merci policrome a buon prezzo. Consumano con ebete euforia, amando le proprie catene. Di più, rinsaldandole. È l'apice dell'alienazione, il non plus ultra dell'imbarbarimento e della disumanizzazione dei rapporti umani.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).