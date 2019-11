Bolivia, Putin si schiera con Morales.La Russia non sbaglia mai in geopolitica

Bisogna riconoscerlo apertamente. È nei fatti, è incontrovertibile. La Russia di Putin non ne sbaglia una in geopolitica. Appoggia il Venezuela di Maduro. E ora si schiera con la Bolivia di Morales. A differenza dei barbari di Washington, che sempre veicolano imperialismo e guerra. Il modello Usa è il Cile di Pinochet, un exenplum di barbarie. Ma con la Russia non è così. Ex oriente lux.

È alla Russia che dobbiamo guardare con ammirazione. È la sola possibilità per un mondo multipolare, sottratto all'imperialismo barbaro degli Usa, ciò che viene chiamato globalizzazione. E intanto l’arcobalenico Zingaretti incontra il liberista imperialista Clinton, mica il socialista patriottico Evo Morales. Eccole, le sinistre fucsia, sempre dalla parte del padrone a stelle e strisce, mai coi popoli oppressi e con i governi socialisti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).