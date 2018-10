Bolsonaro nemico della sovranità: alleanza tra destra estrema e neoliberismo

In Brasile ha trionfato Bolsonaro. Con lui vince la più salda e oscena alleanza tra destra estrema e neoliberismo. Modello Ucraina antiputiniana, per intenderci. I sovranisti di casa nostra non l'hanno capito, ovviamente, e pensano che Bolsonaro sia un alleato. In realtà, egli è nemico fermissimo della sovranità del proprio Paese, che di fatto ha già regalato alla monarchia del dollaro. Bolsonaro ha un rapporto visibilmente servile verso gli USA e verso Israele. Egli è simile a Pinochet più che a Che Guevara. È il nemico del grande patriottismo socialista dell'America Latina.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).