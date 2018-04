Bullismo, giovani senza regole nè valori. E' la società del padre evaporato

Imperversa sempre più il fenomeno dei giovani che, ormai sciolti da regole e norme valoriali, aggrediscono gli insegnanti. E non riconoscono più alcuna autorità. Di più, la aggrediscono, ove essa ancora segnali limiti e confini, norme e ideali. Come spiegare questi fenomeni? Quale inquadramento concettuale prospettarne? La nostra è la società del padre evaporato, diceva Lacan: la società in cui, uccisa la Legge, trionfa il Desiderio deregolamentato e votato all'eccesso. Tutto e subito, dice il Desiderio: e travolge senza pietà la Legge, ove essa ancora esista. Così si spiega l'aggressione costante dei giovani ai danni dei docenti, ultimi baluardi della Legge e della Misura. Educare, d'altro canto, vuol dire insegnare il valore della giusta misura e del limite.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).