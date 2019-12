Caparini, i giornali italiani esultano e Washington ci usa come una colonia

Così, in generale, leggiamo sui principali quotidiani nazionali: “Indagine degli Usa su Bruno Caparini: ‘Turbina ai russi in violazione dell’embargo’”. I giornali italiani lo riportano con entusiasmo. Giustizia è fatta, per loro. Il bene ha trionfato. Non una parola, ovviamente, sul fatto deplorevole che a indagare su un cittadino italiano siano gli Usa. I quali, una volta di più, ci trattano come una colonia senza dignità, umiliandoci senza ritegno. Vi è da sperare che i non allineati, dalla Russia alla Cina, si alleino e spazzino via per sempre il primato dei barbari di Washington.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).