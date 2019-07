Carola è inconsapevole.Con la sua azione alimenta lo sfruttamento dei migranti

La vicenda di Carola Rackete e degli altri "capitali coraggiosi", se non altro, ha reso lampante ciò che in fondo già sapevamo. Ha reso nota e conosciuta la parte sull'anima bella della Fenomenologia dello Spirito di Hegel. Gli ierofanti fucsia parlano senza tregua di accoglienza contro intolleranza.

Fingono di non sapere che il conflitto è tra Capitale e Lavoro, e che il Capitale usa l’immigrazione di massa per colpire il Lavoro, per sfruttare al meglio migranti deportati e autoctoni pauperizzati. La realtà effettuale è stata obliata, a beneficio del chimerico "batticuore per l'umanità" di hegeliana memoria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).