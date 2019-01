Cesare Battisti, spettacolarizzazione stucchevole da parte del circo mediatico

Sul caso della cattura di Battisti non mi sono finora espresso. Non l'ho fatto perché si agitavano in me sentimenti contrastanti. Per un verso, il senso di giustizia una volta tanto compiuta: chi ha sbagliato non può sempre farla franca. Bene, benissimo, che la cattura vi sia stata, pur così tardiva. Per un altro verso, però, ho provato un senso di sgomento e di fastidio al cospetto dei modi. Una spettacolarizzazione stucchevole da parte del circo mediatico. Ma poi anche un volgare uso della faccenda a mo' di trofeo da parte di una politica che, non riuscendo a combinare poi molto nelle questioni politiche ed economiche decisive, deve ripiegare sull'esposizione a mo' di trofeo del terrorista in questione. Lungi da me il voler giustificare o anche solo ridimensionare la gravità di quanto fatto da Battisti. Ma non giustifichiamo o minimizziamo neppure a proposito del triste spettacolo a cui abbiamo assistito in questi giorni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).