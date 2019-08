Conte ha la benedizione dei poteri forti. C’è un ordine mondiale da mantenere

Diceva Agatha Christie che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova. Così è, allora, anche per il nuovo governo giallofucsia, che abbiamo da subito ipotizzato essere il governo per i dominanti e per i mercati. Ecco i tre indizi (tra i tanti). Conte l'ha detto apertis verbis: il governo sarà filo-Ue.

Poi Giannini, del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", che a La7 ha detto che scopo del nascente governo sarà preservare l'ordine mondiale (sic!). In terzo luogo, l'euroinomane impenitente Oettinger, quello che sosteneva iracondo che i mercati avrebbero insegnato agli italiani come votare. Ora Oettinger benedice il governo giallofucsia, appoggiandolo apertamente. Insomma, la classe dominante l'ha fatto capire senza perifrasi: è il suo governo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).