Coronavirus, il medico Li Wenliang va onorato come eroe in un'epoca antieroica

È morto Li Wenliang, nome che ai più non dirà granché. Chi era? Era il medico che annunciò il coronavirus e non gli credettero. Li Wenliang è un eroe dei nostri giorni e come tale merita di essere onorato. Anche nella nostra epoca antieroica, che ha sostituito l'eroe con la vittima, v'è talvolta chi ancora possa dirsi un eroe. Li Wenliang era uno di questi. Che, come ogni vero eroe, ha con coraggio pagato il prezzo più alto per compiere la propria missione.

