Coronavirus, sui voli decide la politica: Speranza resiste a Confindustria

Il ministro Speranza si oppone, e giustamente, alle insistenze di Confindustria, che vorrebbe subito ripristinare i voli con la Cina per questioni economiche. Questo è il principio basico della sovranità nazionale democratica: la politica governa l'economia, l'interesse della comunità nazionale viene prima rispetto all'interesse dell'economia. Peraltro emergono altri due punti. 1) La miopia di Confindustria, la quale calcola i danni delle imprese fingendo una condizione normale. Dovrebbe invece calcolari in relazione a quelli che si avrebbero se il Coronavirus si diffondesse in Italia. 2) Come già detto, il Coronavirus sembra davvero essere un nemico giurato della Cina, che sta mettendo in ginocchio sotto ogni profilo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).