Debito italiano, una colpa inespiabile. Lo paga chi non dovrebbe: il popolo

Ormai è a tutti gli effetti un Vangelo. È il Vangelo del "debito", che - come dice la parola tedesca Schuld - è insieme una "colpa" inespiabile. Su tale Vangelo si fonda il nuovo spirito del capitalismo liquido-finanziario. Voglio porre, a tal proposito, una domanda facile. Uno Stato è in fallimento quando non paga i debiti assassini degli usurai internazionali? O quando, per pagarli, taglia la spesa pubblica e la ricerca, la scuola e la sanità? L'ortodossia neoliberista non ha dubbi a tal riguardo. Occorre rispettare il debito, sempre. Quand'anche ciò costi la morte del proprio popolo. Si pensi alla tragedia del popolo greco.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).